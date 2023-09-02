【香港小姐】《開心速遞》Elaine化身文青女神　中大藝術才女李芷晴成TVB上位小花【多圖】

▲ 李芷晴（Stephanie）以文青造型示人。

昨天（9月1日）是十號風球颱風天，也是李芷晴（Stephanie）向大家派福利的日子，獲不少網民派心又派Like。

有「六合彩女神」之稱的李芷晴經常跟大家分享靚相，形象百變的她能Carry多款造型。

李芷晴文青Look吸Like

李芷晴於IG提醒大家於颱風天下要注意安全，又罕有以眼鏡娘造型示人，新造型深得網民歡心。

她說：

蘇拉襲港🌬️大家要小心注意安全🤍願各位平安🙏🏻

《香港小姐再競選》奪亞軍

李芷晴於2018年參加《香港小姐競選》成功殺入12強，其後獲TVB賞識簽約旗下成為藝員，並入讀短期訓練班。

她去年10月參加《香港小姐再競選》奪得亞軍兼「最佳進步獎」，再次穿上泳裝亮相，天使面孔配34C、23.5、35.5的魔鬼身材搶盡全場焦點。

Stephanie曾主持六合彩攪珠環節，美貌獲得網民注意被封為「六合彩女神」之稱。

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工作不斷

在處境劇《愛·回家之開心速遞》中，不時也看到李芷晴所演的Elaine，她與「Andy」崔錦棠組成CP火速入屋，不過Elaine和Andy目前已分手。

在2021年，她於《萬千星輝賀台慶》贏得38萬元大獎，同年為健康節目《醫醫，我不想再病了》拍攝短劇，出眾身材備受注目。

她早前又曾與何沛珈一同主持旅遊節目《請1日假去旅行》，令二人人氣再度上升！她亦有份演出近日熱播的《破毒強人》，可見她備受力捧。

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