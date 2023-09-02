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將軍澳有單位爆玻璃　區議員上門「鋸木板」助圍封窗戶

政治 21:46 2023/09/02

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

方國珊話，將軍澳不少單位亦出現「爆玻璃」。(方國珊fb圖片)

「蘇拉」襲港，對市面造成的破壞不過「天鴿」、「山竹」，但西貢區議員方國珊在社交平台話，將軍澳不少單位亦出現「爆玻璃」，昨晚至凌晨接獲不少居民求助。

方國珊話，由於不少屋苑工程部在八號風球下未復工，她們上門協助居民，「鋸木板」臨時圍封窗戶，避免造成進一步破壞。

方國珊話，將軍澳不少單位亦出現「爆玻璃」。(方國珊fb圖片)

崔定邦「揸巴士」「巡區」  義載居民去寶琳站

另外，新思維副主席、旅遊促進會總幹事崔定邦在社交平台話，十號風球過後，今早在安全環境下，聯同「港澳1號」蔡江波、以及香港非專利巴士聯會委員，「揸巴士」在將軍澳「巡區」。

崔定邦扶起倒下的站牌和清理雜物。(崔定邦fb圖片)

崔定邦「揸巴士」「巡區」 ，義載居民去寶琳站。(崔定邦fb圖片)

崔定邦指，他們先看看巴士行走的寶寧路、寶琳路沿路巴士站，扶起倒下的站牌和清理雜物。沿途見到警察、消防和食環，都好努力清理雜物樹枝，力求盡快開通主幹道寶琳路。他指，沿路見到很多仍然要上班的翠林邨居民，徒步由山上行過「爬過」滿佈倒樹和雜物的寶林路，行路落去寶琳地鐵站，危機四伏，於是義載居民去寶琳站。

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撰文 : 傅流螢

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