【你好，我的大夫】何廣沛難忘施針狂NG　蔡思貝自爆秘密新劇晒女人味

▲ （《你好，我的大夫》）

由方駿釗監製、黎倩儀編審的TVB劇《你好，我的大夫》，將接棒《破毒強人》由9月11日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映，主要演員包括蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等。

蔡思貝+何廣沛演情侶

《你好，我的大夫》以中醫為題材，故事圍繞程嘉應（蔡思貝飾）和辜清勁（何廣沛飾）這對青梅竹馬發生，兩人本來是情侶兼同屆中醫系畢業生，後來清勁選擇繼續進修而與嘉應分手。

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▲ （《你好，我的大夫》）

十年過去，嘉應已在公營中醫診所晉升為中醫服務主任，身為中醫博士的清勁卻只能應徵當進修中醫師，更會成嘉應的下屬。

雖然嘉應、清勁因自身理念在工作上產生磨擦，但兩人都抱着醫者仁心，希望用醫術幫助更多病人。

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▲ （《你好，我的大夫》）

吳偉豪+陳嘉慧+游嘉欣+孔德賢演新晉醫師

後來兩人有感醫療制度對中醫有不少限制，最後聯同一班新晉醫師路遠志（吳偉豪飾）、袁絲絲（陳嘉慧飾）、唐韶光（游嘉欣飾）和彭晴望（孔德賢飾），一同創業打造心目中的中醫診所，踏上仁醫之路。

自針領悟針炙最佳力度

蔡思貝、何廣沛在劇中同樣飾演中醫師，由於在劇中有不少把脈、針灸、推拿等場口，兩人事前獲劇組安排學習中醫知識。在《跳躍生命線》和《白色強人》分別飾演過救護員和西醫的廣沛，受訪時坦言中醫師比較難演，他說：「角色嘅對白係非常難，有好多學術上嘅用詞、四字成語同埋藥材名，都真係幾蹺口巉手，所以背劇本要花好多功力。」

提到難忘的場口，廣沛笑言：「第一次畀游嘉欣針灸，大家都好慌失失，游嘉欣仲針到唔見咗支針，情境都好搞笑！之後有一場戲係我幫思貝針，咁啱嗰場戲要喺個難啲嘅穴位到施針，搞到NG咗好多次，我都好唔好意思，因為拮咗佢好多次！」

▲ （《你好，我的大夫》）

思貝則以「自針」來感受針灸感覺，她說：「拍攝前上咗兩、三堂學習針灸嘅手勢，之後我提議針落自己度感受吓係點，其實只要夠狠一吓針落去，唔好慢慢落針，個痛感只係好似畀人細細力咁搣。」

兩位主角蔡思貝、何廣沛雖然差不多同期出道，但兩人今次是首次合作，廣沛大讚思貝是好拍檔：「同佢合作係非常之好，大家嘅狀態都好Good，佢係一個好有想法嘅演員，同埋情感都好豐富，今次我哋演嘅角色唔係普通嘅情侶，關係比較複雜，好彩有思貝做我拍檔。」

思貝亦指廣沛是好對手，她說：「佢好Nice，會Take Care身邊所有對手，佢會令你覺得同佢拍嘢好舒服，緊張感好快就冇咗。」

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一改短髮造型

在劇中飾演女強人的思貝今次一改以往短髮型格造型，以中長髮仙氣Look大晒女人味，令人耳目一新。

思貝還自揭「長髮的秘密」：「開呢套劇時仲未能夠完全用自己嘅真頭髮，所以後尾要用髮片駁長啲頭髮，但呢個係好頭痕嘅事，因為要每日都Make Sure個長度係咪連戲。短頭髮我都唔係唔鍾意，因為容易畀人認得，我都好鍾意百變嘅感覺。」

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