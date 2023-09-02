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【破毒強人】關嘉敏為做打女自我增值　天生「戰鬥格」客串演活出女殺手

娛樂 22:01 2023/09/02

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

TVB劇《破毒強人》劇情緊湊，不但令主演演員備受關注，配角及客串演員亦有不少發揮空間。

前晚（9月1日）一集劇情獲觀眾讚有驚喜，除了毒品賣家鄭福田（蔣志光飾）離奇死亡外，關嘉敏 （Carman）客串演出女殺手亦相當搶焦。

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關嘉敏天生「戰鬥格」

以外送員打扮現身的Carman全程零笑容演出，173cm高䠷身形、凌厲眼神、飄逸長髮及兇狠型格開槍姿勢，短短一場戲已令觀眾留下極深印象，觀眾大讚她天生「戰鬥格」。

Carman受訪時笑言當初知道終能一償心願做打女、兼首度飾演女殺手時相當興奮，並謂事前還專誠上堂接受打筋斗、出拳、踢腿及閃避等特訓，雖然最終能派上用場的動作不多，但已令她過足「打」癮及期待下一次。

身手靈活的Carman原來自小已十分好動，除了學跳舞多年，自小還學過體操，只是最後二選一選擇了跳舞：「學體操其實都學咗有兩、三年，考晒金、銀、銅牌。」

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為做打女自我增值

長大後恨做打女的Carman，更專誠學功夫、打筋斗及Tricking （武術特技）積極自我增值：「我最鍾意打筋斗，我覺得可以成個人凌空同飛起，如果你拍場戲，打打吓嚟個空翻係幾咁正，我係好想做到，但我只係學咗跟斗同Tricking個零、兩個月，仲未見得人。另外我仲有跟冼灝英師傅學大聖劈掛，主力玩兵器多，好似長棍、雙刀同劍等。」

Carman續指自細已是「坐唔定」：「當初媽咪叫我學跳舞純粹係想畀我放電，玩玩吓自己鍾意咗。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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關嘉敏 破毒強人 TVB 電視劇 娛樂機構 娛樂行業

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