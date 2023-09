【電眼影帝】梁朝偉基層出身單親家庭成長　陪周星馳考訓練理無心插柳入行

現年61歲梁朝偉在第80屆威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎,成為首位獲得此殊榮的華人演員。

梁朝偉出身基層,早年在美孚新邨居住。在他在6歲時因父母離異,於是由母親獨自撫養成人。他曾在《這一刻,梁朝偉對你說》短片中剖白,自己原是個活潑小孩,後來爸爸離開後就將所有事藏於心底中,對心理造成影響。

梁朝偉威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎 喜極而泣:獻給香港電影

爸爸離開成烙印

他回憶稱:「基本上我爸爸媽媽天天都吵架的,每天晚上都吵架,我爸爸好像感覺是每天都喝醉酒。他們每天都吵架,我還記得就是,那個時候很害怕,每天晚上聽到他們吵架,就拿被子,然後在那邊哭,也不知道怎麼反應,除很害怕外。那個畫面我永遠都記得,連當時天氣冷、家中鐵窗的鐵鏽味我都記得。」

梁朝偉續說:「我爸爸那個時候已經跟我媽媽分開了,他是偶爾有時候會回來帶我出去玩,但其實我不是非常開心的,我基本上都不是很開心。那一天他帶我出去玩,雖然是去遊樂園,但其實我一點都不開心。我爸爸那天穿甚麼我都還記得。」偉仔的爸爸當日為他拍了照片,他也有存起來。

因周星馳而考訓練班

至於梁朝偉對電影萌生興趣,是自小受到母親薰陶︰「6歲跟媽媽入戲院看第一套電影《天師捉妖》,之後她經常帶我看不同電影,成為我的習慣。」

他又指11歲時為學好英語,每星期都跟同學看電影,例如《教父》、《海神號遇險記》等。直至長大後,偉仔考入無綫藝員訓練班:「發覺演戲能發洩心中壓抑的情感,但沒人知道那個是我。」

不過他卻沒打算當演員,原本當電器推銷員的梁朝偉,因為好友周星馳想考TVB電視藝員訓練班,於是叫梁朝偉一起陪仔面試,結果反而梁朝偉順利入圍,周星馳卻落選。而周星馳後來在街坊戚美珍幫忙下,入讀藝員訓練班夜訓班,結果梁朝偉與周星馳日後都成巨星。

梁朝偉畢業後,一開始主持兒童節目《430穿梭機》,首部正式參演劇集是1982年《香城浪子》,即受到矚目。1984年在《鹿鼎記》演韋小寶成名,之後《新紮師兄》穩坐一綫小生位置,與劉德華、黃日華、苗僑偉、湯鎮業 成「無綫五虎將」。到1990年離開TVB,正式投身電影圈發展。

影壇成就耀目

不過,梁朝偉在TVB期間已演過多部電影,電影處男作是1985年的《青春差館》,之後演爾冬陞的《癲佬正傳》(1986)和關錦鵬的《地下情》(1986),均受到肯定,後者更令他首獲香港電影金像獎最佳男主角提名。到1987年,他參演爾冬陞的《人民英雄》獲金像獎最佳男配角獎。

之後,他憑精湛演技獲獎無數,更在2000年憑《花樣年華》獲得國際級影展法國康城影展的最佳男演員獎。後來更進軍荷里活,參演《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)。

認真做工作

梁朝偉早前出席「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023」 活動,以自身經歷分享感受鼓勵在場青少年稱,要認真對待每個工作:「如果我都可以,我相信所有人都可以」。

他表示:「覺得自己幾好運,5、6年後就找到一份自己好有興趣的工作,雖然自己讀書不多,但可以進修,除了自修外,我對每個工作都好認真。」同時直言:「我不夠膽說自己今日好成功,但起碼做到心裡的要求。」

