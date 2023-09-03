【四大才子】82歲蔡瀾受傷後首現身公開活動　透露為救太太致跌倒

▲ 蔡瀾自今年4月受傷後，首度現身公開活動。

82歲「四大才子」之一的蔡瀾在今年3月突然宣布因抱恙暫停更新社交網，在4月時他自揭因摔跤，把股頸骨摔碎，隨後已由醫生更換金屬骨，不過他又稱此病「手尾很長」，故心情不佳，亦不想做任何事，日記亦將停止更新，自此消失於網上，至今未有再發文。

日前，有內地網民在抖音分享一段身在馬來西亞的片段，片中的「老先生」是久未現身的蔡瀾。

原來，蔡瀾是出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，並在座談會上交代自己跌倒的經過。

【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光 坐輪椅現身馬來西亞狀態一般

蔡瀾透露受傷經過

蔡瀾穿厚外套、戴頸巾，而且明顯身型消瘦了不少，並臉露笑容。

蔡瀾提到自己因救太太張瓊文而受傷，他說：「呢個老婆真係箍住我條頸，箍咗幾十年。佢已經84歲，佢跌倒，我衝去救佢嘅時候，我自己又跌倒，但佢就過咗嘞，我就骨頭斷晒，嗰段時間好慘，痛苦，後來我記得倪匡先生一句話：『呢啲痛苦係真嘅痛苦，真嘅痛苦如何克服佢呢？就係食『逼你痛』，一粒唔夠食兩粒，當花生食，呢個就會醫你嘅生理痛苦。其他心理痛苦係諗出嚟嘅，如果你唔去諗就冇事』，所以我盡量唔諗。」

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4月因摔跤停止更新日記

身為食神的蔡瀾近年不時撰寫「蔡瀾日記」分享飲食心得，得到不少網民支持。

不過蔡瀾自今年3月23日宣佈因抱恙而暫停更新數日，至4月16日才再度發文，蔡瀾只上載一張照片及簡單留言幾個字。

相隔兩日，蔡瀾自爆「我跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，蔡瀾更透露入院做手術：「醫生即刻為我換了一塊金屬的，當今在醫院休養。這一病，手尾很長。」

蔡瀾同時預告日記未有歸期：「我心情也不佳，不想做任何事，請大家原諒。日記何時再續，也不去想了，請大家給我一個空間。日後再談。」

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