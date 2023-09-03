【網絡熱話】疑打風肚餓火炭馬騮闖餅店　搶麵包梯間開餐女店員嚇到尖叫

▲ 疑打風肚餓火炭馬騮闖餅店「偷食」，女店員嚇到尖叫。

超强颱風蘇拉日前襲港，市面只有少數門店開門營業，不少市民已提早儲糧。近日網上瘋傳一段影片，疑因打風肚餓，竟有馬騮闖入餅店搶食物，女店員更嚇至花容失色。

多次驅趕無用，女店員只能無奈勸馬騮離開：「傻豬呀快啲返去呀」！最後馬騮搶走兩包食物即離開店内，同時亦引致不少市民圍觀。

最新影片推介：

昨日（2日）有網民於Facebook上傳影片，影片開頭時，一隻身形健碩的馬騮坐在近店門的蛋糕雪櫃上「視察」店内環境，同時聽到有女店員不斷勸馬騮離開：「返去啦，冇嘢食呀」。

惟馬騮不為所動，隨後它開始在店内走動，更一度爬上最高的收銀枱，此時聽到有女店員大喝一聲：「喂！傻豬呀快啲返去呀！」，但馬騮仍然步步向店員所站的位置逼進，店員甚至因此嚇到尖叫，立即退入房内，並掩上房門。

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最後，馬騮在店内貨架上挑選食物，將不喜歡的食物丟在地上，隨後口叼一包、手拿一包食物離開餅屋，並跑到附近一條樓梯間，拆開包裝「開餐」。其間聽到女店員大呼，「哎呀你做咩……」，而有看熱鬧的街坊則笑說馬騮「哇偷餅呀」、「肚餓呀」、「真係叻」。

從影片中可見，當時環境風雨交加，疑似馬騮是因為肚餓沒有東西吃才跑進店内搶食物。影片曝光後引起大量網民的熱議，有網民認出事件發生地點是火炭穗禾，更有網民笑稱，馬騮「手法純熟」、「先生，你未俾錢」。亦有不少網民表示，「打風啲小動物最慘，其實佢都冇惡意嘅，應該真係好肚餓先會入咗去」、「攞完野食走好，唔會傷到人」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣