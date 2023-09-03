【公屋缺點】住公屋隔音差無私隱　網民呻仲有一樣最難頂：以為住咗喺地獄

▲ 網民呻住公屋隔音差無私隱。（經濟日報資料圖片）

有人認為「住公屋得天下」，皆因租金平而且具備完善配套，但近日有網民卻在網上討論區發帖，大呻住公屋有很多令人感到不適之處，引發其他網民紛紛大吐苦水，甚至有人直言覺得住公屋是地獄。

有網民在Dcard討論區以「住公屋嘅朋友入」為題，大呻公屋的缺點，他指出不少鄰居都喜歡開木門通風，但事主認為這樣沒有私隱，特別當他開門外出時，見過有對面屋小朋友偷看他的住所，令她感到不適。

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帖文引來其他網民紛紛熱論，有人同意私隱度低，開了木門後，即使在鐵閘後布簾遮住，都還有人不時偷望入屋，甚至有人搬開布簾明目張膽地望，「真係好恐怖」。他表示，近年裝修了住所，特意揀了個比較密封的鐵閘，別人不可以直接望入屋。

不過啲鄰居仍然係好痴線，裝修師傅話我聽，係佢裝修期間，嗰啲鄰居直情當我間屋好似博物館咁，成日走入嚟參觀。

此外，有人亦表示，公屋單位隔音差，特別若開了木門，跟家人吵架整條走廊都會聽到，而且鄰居多數很八卦，

如果咁啱講嘢大聲啲，佢哋聽到啲咩又會周街唱你同誇大嚟討論。

有網民認為，還有一件事最難頂，就是公屋住戶龍蛇混集，不少男人都喜歡脫掉衣上衣走來走去，另有破產住戶、精神病患等，有網憶述，小時候曾被患有精神問題的鄰居，用磚頭丟爛了屋企玻璃，令他留下極大心理陰影。

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責任編輯︰王明芳