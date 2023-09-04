【食安新焦點】自購檢測儀可測輻射水平？　食安中心拆解放射性污染迷思

最近，媒體對福島核電站排放經處理的廢水並可能因此污染海洋環境及海產表示關注。特區政府的首要考慮是確保食物安全。2011年福島核電站事故（福島事故）發生後，當局對日本食品實施了進口管制措施。因應最新情況，當局正檢討對日本進口食品的進口管制措施。

日本的排放計劃

日本政府計劃於2023年夏季將福島核電站用作冷卻核反應堆而產生的廢水經處理後排放出海洋。這些廢水曾直接接觸活躍的核源料，因此含大量高濃度放射性物質。若日本按計劃進行排放，排放行動將持續30年。在這段長時間裏，若淨化系統無法有效運作，便有可能對食物安全和海洋生態構成嚴重風險。有關計劃引起國際社會和公眾關注。

國際原子能機構的審視工作

國際原子能機構成立的技術工作組一直在審視日本的排放計劃。技術工作組多次到訪日本進行考察，並發表報告，就排放計劃的一些技術上和規管上的事宜向日方提出意見。國際原子能機構於2023年7月就排放前的審視發表報告，並表示會於排放期間繼續進行審視。

加強對日本進口水產品的檢測

根據東京電力控股株式會社（東京電力）發出的一份報告，一個從福島核電站口岸區採集的魚類樣本的放射性物質銫含量超出食品法典委員會指引限值18倍。銫可通過進食食物或喝水進入人體，進食後會被血液吸收，進入身體各處，主要蓄積在肌肉中。進食有關魚類或會對健康構成風險，增加患癌的可能性。

因應福島採集的魚類樣本銫含量超出食品法典委員會指引限值的報告，食物安全中心（食安中心）調整相應的監測工作，並加強對日本進口水產品的檢測。有關魚類在2023年5月捕獲，化驗報告則於2023年6月5日上載到東京電力的網站。事實上，食安中心已於六月中起全面提升日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品。

迷思1：進食碘含量豐富的食物如碘鹽作為預防措施

在過去或涉及放射性碘的核事故中，衞生當局會派發碘片，以阻止甲狀腺攝取放射性碘，來作為防護輻射影響的一種保護措施。

然而，沒有科學證據顯示碘含量豐富的食物和碘鹽跟碘片有著類似的輻射防護效果。此外，碘鹽的碘含量相對低，每日要進食2.5至5公斤碘鹽，才相當於吸收一顆碘片所含的碘。進食過量的食鹽會有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。

迷思2：使用自購的便攜式輻射檢測儀器測量輻射水平

專業用的離子輻射檢測儀（一般稱為核輻射檢測儀）應具備所需的準確度和靈敏度，並需由專業機構作定期校正，而一般自購的便攜式輻射檢測儀器，未必能達至所需的測量要求，亦可能沒有相關的專業認證和校準，並不能取代專業設備和人員所進行的輻射監測和評估。所以，市民若使用自購的核輻射檢測儀器未必可以評估食物的輻射水平。

給市民及業界的建議

由於食安中心採取多項有效措施，本港市面上供應的食物不會有大量輻射污染。食安中心會進一步加強向公眾發放檢測結果和日本食品的安全資訊，釋除市民的疑慮，包括公布日本進口食品樣本輻射檢測結果。食安中心不建議購買核輻射檢測儀測量食物的輻射水平，因為有關儀器未必能達至所須的測量要求。

此外，食安中心會繼續與本地的日本食品進口業界和餐飲業界等保持聯繫，讓業界更能掌握有關排放計劃的最新情況，以及可能採取的進口管制措施，這樣將有助業界制定相應措施，例如在訂購食材方面，預早作出安排。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。