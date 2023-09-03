【阿晶自殺】思男發文宣布與微辣完約　認衝動開Live：沒有衡量事件的輕重

▲ 思男發文宣布與微辣完約。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）在7月26日離世。阿晶在離世前卡個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等，亦疑似指控一眾舊同事，她提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」。

與阿晶曾為同事的姊妹花葉佩男（佩男）、葉思男（思男），於7月26日在IG限時動態為自己發聲，否認有份欺凌阿晶。思男更於凌晨12時開直播，她在直播有解釋阿晶離職時微辣眾人上載「喊相」並不是欺凌。

在昨日（9月2日），思男在IG發長文，宣布與微辣完約，更稱：「過去呢幾個星期或許係我人生最黑暗嘅日子，好像把所有世上最惡毒的說話都聽過了」。

【阿晶離世】佩男撰長文貼黑圖向阿晶道歉 大談思男兩姊妹與微辣工作關係

思男： 我連上街也感到害怕

思男在社交網發長文，交代自己與微辣正式完約，並承認在阿晶離世後開直播屬衝動，也稱自己在最近像是經歷人生最黑暗的日子：

今日係我同公司合約期嘅最後一日，正式完約了，咁就4年，想藉着今日好好道別、道歉、道謝。



係（喺）呢間公司入面我不是老臣子，亦不算是新人，一直都在簡簡單單地存在着，沒有目標地努力着。但仍然收獲了一班喜歡我，支持我的朋友仔，有你哋嘅喜愛我是如此幸運。



在公司這4年期間有開心，當然都會有唔開心。我是打從心底的很喜歡公司每一位同事，他們是我見過最單純的人，為大家製造歡樂而一直努力着，這是我很敬佩的事，他們也是我唯一留在公司的理由。但同樣地我也是真的很不喜歡公司的事和處理手法。所以不知道從何時開始，我選擇更專注在自己的發展上，他們需要我的時候我才出現。



對不起，是我現在最想說的話。



當時面對自己的種種指控，我太衝動了。沒有衡量事件的輕重，亦忽略了很多人嘅感受，由其係Jane同佢嘅屋企人，真係好對唔住，好對唔住🙏🏻



對唔住，喜歡我和支持我的朋友仔，令你哋擔心我 ，又或許令你們失望了🙏🏻 我嘗試過企出嚟面對問題，但我用錯方法了。於是我選擇左（咗）逃避，收埋自己。



對唔住，我嘅屋企人同朋友，我唔知我為你哋帶來幾多壓力，這些都不是你們這輩子該要去承受的。



過去呢幾個星期或許係我人生最黑暗嘅日子，好像把所有世上最惡毒的說話都聽過了。我連上街也感到害怕，因為走在街上也不知會否惹來途人停步對自己破口大罵，一向樂天知命的我，在那段時間都快要崩潰了，就想躲在家把自己與外界隔絕起來，就這樣算了。



好感恩同時也有相信我鼓勵我的人，係呢段時間撐住我，同我講加油。無論係dm定親口講嘅，我都收到晒🫶🏻多謝你地。教導我的說話我都會好好接收，好好記住。你哋係我嘅強心針，亦係我得以繼續有力量地生活嘅原動力。



呢段文字單純地想講述一下我嘅心情同埋體會，並無意圖要重新贏得大家嘅歡心同埋喜愛，畢竟這真的太難太難了！亦想同關心自己嘅朋友報一個平安，這段日子辛苦你們了！



我冇諗過之後嘅路會係點行，會得到啲咩，亦將失去甚麼。亦都冇任何具體計劃，只想交代我同公司喺今日正式完約，呢四年間得到嘅所有嘢，認識嘅每一位朋友，每一段緣份，我都會好好珍惜。未來的路是怎樣我是茫無頭緒的，能否繼續工作，會否有人再想看到自己，這也是我反覆問自己的問題。但我相信盡人事，聽天命，我一定會好好努力面對生活，不再要愛我支持我的人為我擔心。

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網民反應兩極

有網民留言為思男打氣，表示「Always support you」，又有不少網民表示「抵制」思男與佩男，更有網民認為思男是買「打手」寫下支持自己的留言。

網民留言道：「一子錯滿盤皆落索 早知今日 又何必當初呢！！」 、「我很開心微辣有報應，但也很不開心大家的不理智和純粹惡毒留言。」、「永遠抵制妳 欺凌姊妹花 直播笑 呢下 妳太可恥 人死咗可以咁冷血 全世界都知道妳為人」。

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