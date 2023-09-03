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【颱風消息】天文台明早考慮掛一號波　熱帶氣旋海葵移向廣東至福建一帶

社會 12:02 2023/09/03

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

超強颱風蘇拉襲港後市面狀況。（林宇翔攝）

天文台表示，與熱帶低氣壓蘇拉相關的驟雨正影響廣東西部。廣東東部沿岸天色大致良好。此外，熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，天文台會在明早（4日）考慮發出一號戒備信號。

熱帶氣旋海葵已進入本港800公里範圍，預料今日會橫過台灣南部。按照現時預測路徑，海葵會在明日進入台灣海峽，隨後大致移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。天文台會在明早考慮發出一號戒備信號。

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熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過北部灣一帶並繼續減弱，該區驟雨減少。此外，位於台灣以東海域的熱帶氣旋海葵會在今明兩日橫過台灣，隨後移向廣東東部至福建南部沿岸一帶，但其路徑存在變數。與海葵相關的驟雨會在本周中期影響廣東沿岸一帶。預料一股大陸氣流會在本周後期為華南帶來普遍晴朗的天氣。

今日（3日）部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。吹和緩至清勁偏東風，海有湧浪。天文台展望，未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨，離岸風勢較大。

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記者：黃穎津

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