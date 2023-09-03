  • 31°C
香港時間 : 2023903日 (週日) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生活費】女大生要完成「任務」賺生活費　媽媽詳列3項要求唔拍拖有$500獎勵

育兒經 12:24 2023/09/03

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

媽媽詳列3項要求，唔拍拖有$500獎勵。（《瀑布》劇照）

九月開學季，不少父母都會給上大學的子女生活費，要給予多少錢成為討論話題。有內地女大學生就在社交平台分享，媽媽每月會給她總數1500元（人民幣‧下同，約1640港元）的生活費，但就要靠做任務才可以賺到錢，例如「每天跟媽媽聯絡」，甚至「不談戀愛」都有獎勵。網民笑言，媽媽是否做人力資源（HR）。

有安徽女大學生在網上發文指，她即將開學，媽媽決定每月給予她1500元，但不打算一次性拿給她，這筆錢會分成幾個部分。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】相愛半世紀仍被姜大衞高調示愛　李琳琳靠「不吵不鬧」化解婚姻危機

首先每月1號會有800元基本生活費，若每日與媽媽聯絡就會獲得10元，總數300元，如果全個月每日都有聯絡，可獲400元全勤獎。若她能專心讀書不拍拖，還可以額外獲得500元「不談戀愛獎勵」。

不少網民認為，媽媽這種派發生活費的方式不當，「如果親情需要用金錢柩誘導，等哪天你沒錢了，看還有沒有親情」，又批評媽媽控制欲太強。

另有人認為，父母不讓子女讀書時拍拖，但一畢業卻又催婚。有網民笑言，估計事主媽媽不是做財務就是做HR，「KPI績效考核拿捏得死死的」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【夫婦關係】丈夫不給家用不湊仔 太太不滿AA制：他說我拿小孩賺錢
14:15 2023/09/02
【夫婦關係】丈夫不給家用不湊仔 太太不滿AA制：他說我拿小孩賺錢
【逆境自强】爸爸殘疾哥哥智障媽媽患癌 微笑女生毋懼苦難讀醫改變人生
16:21 2023/09/02
【逆境自强】爸爸殘疾哥哥智障媽媽患癌 微笑女生毋懼苦難讀醫改變人生
【公屋缺點】住公屋隔音差無私隱　網民呻仲有一樣最難頂：以為住咗喺地獄
今日 10:41
【公屋缺點】住公屋隔音差無私隱　網民呻仲有一樣最難頂：以為住咗喺地獄

你可能感興趣

【夫婦關係】丈夫不給家用不湊仔 太太不滿AA制：他說我拿小孩賺錢
14:15 2023/09/02
【夫婦關係】丈夫不給家用不湊仔 太太不滿AA制：他說我拿小孩賺錢
【逆境自强】爸爸殘疾哥哥智障媽媽患癌 微笑女生毋懼苦難讀醫改變人生
16:21 2023/09/02
【逆境自强】爸爸殘疾哥哥智障媽媽患癌 微笑女生毋懼苦難讀醫改變人生
【公屋缺點】住公屋隔音差無私隱　網民呻仲有一樣最難頂：以為住咗喺地獄
今日 10:41
【公屋缺點】住公屋隔音差無私隱　網民呻仲有一樣最難頂：以為住咗喺地獄
拍拖 大學教育 育兒心得 家庭關係 網絡熱話

最高瀏覽

【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
16:57 2023/09/01
【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
14:08 2023/09/01
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
【颱風蘇拉】10號風球吹襲阿Sa施布陣對抗　軒公急求肋陳家樂愛巢變噴水池
11:52 2023/09/02
【颱風蘇拉】10號風球吹襲阿Sa施布陣對抗　軒公急求肋陳家樂愛巢變噴水池