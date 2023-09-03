【生活費】女大生要完成「任務」賺生活費　媽媽詳列3項要求唔拍拖有$500獎勵

▲ 媽媽詳列3項要求，唔拍拖有$500獎勵。（《瀑布》劇照）

九月開學季，不少父母都會給上大學的子女生活費，要給予多少錢成為討論話題。有內地女大學生就在社交平台分享，媽媽每月會給她總數1500元（人民幣‧下同，約1640港元）的生活費，但就要靠做任務才可以賺到錢，例如「每天跟媽媽聯絡」，甚至「不談戀愛」都有獎勵。網民笑言，媽媽是否做人力資源（HR）。

有安徽女大學生在網上發文指，她即將開學，媽媽決定每月給予她1500元，但不打算一次性拿給她，這筆錢會分成幾個部分。

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首先每月1號會有800元基本生活費，若每日與媽媽聯絡就會獲得10元，總數300元，如果全個月每日都有聯絡，可獲400元全勤獎。若她能專心讀書不拍拖，還可以額外獲得500元「不談戀愛獎勵」。

不少網民認為，媽媽這種派發生活費的方式不當，「如果親情需要用金錢柩誘導，等哪天你沒錢了，看還有沒有親情」，又批評媽媽控制欲太強。

另有人認為，父母不讓子女讀書時拍拖，但一畢業卻又催婚。有網民笑言，估計事主媽媽不是做財務就是做HR，「KPI績效考核拿捏得死死的」。

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責任編輯︰王明芳