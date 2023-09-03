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【局長網誌】茶果嶺海濱空間提早7年完成　渠務署年底前將落實多個海濱項目

社會 11:50 2023/09/03

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渠務署署長彭雅妮表示，部門同事在觀塘翠屏河附近的多項工程多走一步，為市民提供多一個優質的海濱休憩空間。（發展局提供）

渠務署署長彭雅妮今日（3日）在網誌中表示，茶果嶺海濱公園體現了政府兩個重要政策目標，包括「先駁通、再優化」和「一地多用」原則，正如將觀塘污水泵房上蓋的空間轉化為園景平台，提供休憩和活動空間予市民享用。

彭雅妮署長表示，署方一直希望為市民多走一步，建設更宜居的社區，包括積極把「河畔城市」的概念融入河道活化工程之中，以及透過優化渠務設施，融合公共休憩空間，期望能改變市民對渠務設施的既有印象，例如早前佐敦谷水道成功完成活化後，為社區帶來生機盎然及優美的環境之餘，亦推動近水文化，深受市民歡迎。

渠務署亦進一步提升海濱與社區的連繫，例如在翠屏河海濱附近，該署同時進行3項工程，包括「觀塘基本污水處理廠改善工程」、「活化翠屏河」和「觀塘污水泵房優化工程」，令觀塘海濱與茶果嶺海濱提早完成接駁，大大增加整個社區以及海濱的暢達性。

渠務署工程師（排水工程部）黃焯倫表示，在「活化翠屏河」計劃下，他們把長約1公里的敬業街明渠活化成翠屏河，並沿河興建6條設有座位或觀景平台的跨河通道，以駁通河的兩岸。整項工程原定2024年完成，但為加強觀塘海濱及茶果嶺海濱的連繫性及暢達性，工程團隊決定提早完成翠屏海濱的跨河通道。

茶果嶺海濱空間，原屬於茶果嶺海濱公共休憩用地項目的一部分，原定於2030年完成，為讓市民無拘無束地享受海濱公共空間，渠務署決定率先把其中一段─長約130米，面積約0.7公頃的海濱修復及美化，並提早7年完成，讓市民可便利地從泵房上蓋的園景平台前往海濱空間。他們亦期望茶果嶺海濱公園日後可成為連繋周邊社區及康樂文娛活動的地標，實踐「一地多用」的原則。

另外，今年年底前，渠務署會逐步落實多個海濱項目，包括灣仔水上運動及康樂主題區（第四期）、大角咀櫻桃街另一渠務設施的公共空間，以及數個位於啟德跑道區私人發展項目的休憩空間，讓維港兩岸海濱長廊的總長度由現時約26公里延長至27公里，目標在2028年更延伸至34公里。

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責任編輯：楊佩瑩

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