【食用安全】颱風蘇拉吹襲深汕地區　海灘湧現遍地生蠔青口大批居民滿載而歸

▲ 颱風蘇拉吹襲深汕地區，海灘湧現遍地生蠔青口，大批居民滿載而歸。

颱風蘇拉日前吹襲廣東沿岸，昨日（2日）凌晨約3點半在廣東珠海南部沿海登陸。颱風過後，深汕特別合作區海灘再次湧現遍地生蠔、青口等海鮮，吸引大批網民前往撿拾。

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綜合内地媒體報道，昨日上午，位於廣東深汕特別合作區的玉海灣沙灘出現大量海鮮，市民紛紛帶上家人朋友前往海灘，並利用膠桶或膠袋裝下所撿拾的海鮮。

從影片中可見，海灘上遍地布滿各種海鮮，包括生蠔、青口、蜆子等等，大批市民忙於撿拾，最後都滿載而歸。

氣象部門提醒，市民需防禦風暴潮影響。有專家指出，風暴潮為災害天氣後引起的海面異常升高現象，建議沿海居民盡量不要外出行走。

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7月17日，颱風泰利登陸前，玉海灣海灘亦曾同樣出現遍地生蠔、蟹、青口、蜆子等海鮮，大小不一，形成了10幾米的「海鮮灘」，大量居住於附近的居民都前往撿拾。

而7月28日，2017年以來登陸福建的最強颱風「杜蘇芮」在内地晉江沿海登陸。颱風吹襲過後，漳州一海灘亦湧現大量生蠔、鮑魚，讓居民直呼「根本撿不完」，甚至有居民撿了差不多100多斤（約110磅）的海鮮回家。

食用海邊撿拾生蠔恐致食物中毒

不過，對於食用自己在海邊撿拾的生蠔到底是否安全，根據食物安全中心（食安中心）資料，蠔因為其生長特性而較易受病原體（包括細菌和病毒）及化學污染物所污染。如果不慎食用了受病原體污染的生蠔，有可能導致食物中毒，危害健康。

食安中心又提出以下安全要點供市民參考：

高風險人士（長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人及肝病患者）應避免進食生蠔。

為減低對健康的影響，無論外賣或堂食，都應光顧可靠的持牌店鋪 。

選擇享用生蠔的市民應遵守食物安全五要點，以減低風險 。

切勿生吃只供熟食（即須烹煮）的蠔隻 。

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責任編輯：羅嘉欣