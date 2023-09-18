【食安新焦點】汽水、雪糕等食品含天冬酰胺　機構指或令人類患癌

多年來，天冬酰胺一直是廣泛研究的課題，其安全性已經過聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會（專家委員會）、歐洲食品安全局、美國食品及藥物管理局和澳洲新西蘭食品標準管理局審視。這些機構的結論一致認為，科學證據支持天冬酰胺用作甜味劑的安全性。然而，由於有新的研究結果，國際癌症研究機構和聯合國糧食及專家委員會最近進行了獨立和互補的評估，以探討與攝入天冬酰胺相關的潛在致癌危害和其他健康風險。

天冬酰胺是什麼？

天冬酰胺是一種高甜度、低熱量的人造甜味劑，自二十世紀八十年代以來廣泛用於多種食品如汽水、口香糖和雪糕，其甜度比砂糖高約200倍，因此只需少量即可達致食物中與砂糖相同的甜度。

天冬酰胺由兩個氨基酸部分組成：天冬氨酸和苯丙氨酸。苯丙氨酸部分經過輕微改造，賦予天冬酰胺甜味。天冬酰胺在進食後會在胃腸道內完全水解，產生天冬氨酸、苯丙氨酸和甲醇這些天然存在於體內和多種食物中的物質。這些代謝物其後會被吸收到血液中並進一步代謝。來自食物中的蛋白質或天冬酰胺的兩種氨基酸（即天冬氨酸和苯丙氨酸），在化學上並無區別，在我們身體內的代謝過程亦是一樣的。

▲ 天冬酰胺水解產生天冬氨酸、苯丙氨酸和甲醇。

國際癌症研究機構和聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會對天冬酰胺的評估

國際癌症研究機構評估了天冬酰胺的潛在致癌作用，而專家委員會則在考慮攝取天冬酰胺的情況後，在風險評估中衡量了所有對健康可能造成的影響。國際癌症研究機構和專家委員會於2023年7月14日發表聯合聲明，其中的研究結果概述如下：

（a）國際癌症研究機構基於對實驗動物和人類致癌性的“有限證據”，把天冬酰胺分類為或可能令人類患癌（組別2B）；

（b）在三項可評估天冬酰胺與癌症的觀察性研究中，國際癌症研究機構發現飲用含人造甜味劑的飲品與患肝癌風險有正向關聯；然而，不能排除偶然性、偏見或干擾影響作為對陽性結果的解釋；

（c）專家委員會的結論是，實驗動物或人體的數據均沒有強力證據表明進食天冬酰胺後會產生不良影響，亦不可能在動物攝取天冬酰胺與患上癌症之間建立聯繫。此結論是建基於天冬酰胺在胃腸道中完全水解後所產生的代謝物，其與進食一般食物後所吸收的代謝物是一樣；及

（d）專家委員會也得出結論，認為從飲食攝取天冬酰胺不會影響健康，並表示並無理據改變此前所訂定的每日每公斤體重0-40毫克天冬酰胺每日可攝入量。

世界衞生組織將繼續監測新證據，並鼓勵獨立研究機構就攝取天冬酰胺的情況與對消費者健康的影響之間可能存在的關聯進行更多研究。

食物中的天冬酰胺受規管嗎？

在本港，批准用於食物中的甜味劑都通過國際機構的安全評估，包括專家委員會，並受《食物內甜味劑規例》(第132U章)所規管。甜味劑應在符合優良製造規範的情況下使用，即添加於食物內的分量，以發揮預期作用的最低分量為限。

使用甜味劑並非控制體重的方法

部分消費者使用甜味劑作為控制體重的方法。保持體重的關鍵在於避免攝取多於身體所需的熱量。以低熱量甜味劑取代砂糖的確可以減少熱量，但如果因為省下了熱量而在之後吃得更多，或吃了更多其他產生熱量的營養素，例如碳水化合物、蛋白質和脂肪等，對於減輕體重仍然是徒勞無功的。長期維持健康的體重需要保持積極健康的生活模式，包括均衡飲食和適當運動，而且持之以恆。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。