【東張西望】中學女生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】

▲ 一名中四女生在2019年起受到4位男同學言語欺凌。

校園欺凌事件真的一宗也嫌多！昨晚（9月2日）的《東張西望》， 講到張女士的女兒在2019年起受到4位男同學言語欺凌，張女士曾向校方投訴，校方懲罰涉事同學後也沒未有令情況改善、反而令事件更複雜，後來更向教育局報告事件，亦未得到即時處理，於是張女士決定就事件訴諸法律！

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女生慘遭校園欺凌

張女士的女兒2019年在沙田一間中學就讀，自己中三下學期開始，女兒被4位男同學言語欺凌，事件糾纏了4年多。

張女士指自己最初得知女兒在校內遭欺凌的時間是2019年5、6月份，女兒指同學在網上以不雅字眼稱呼她，「又話佢做雞，佢聽到就好唔開心」。

張女士就馬上致電予女兒的班主任，班主任向她指自己做不了甚麼，張女士指班主任也沒有真正了解事件，也沒有致電予她以跟進事件。

當時，張女士的女兒曾想過轉校，但奈何已選科，也以為事件在暑假過後會被淡忘，故選擇原校升讀中四。

▲ 張女士的女兒在2019年起受到4位男同學言語欺凌。（影片截圖）

女生患創傷後遺症

在中四新學年開學後，欺凌事件持續，張女士指女兒在開學2、3星期後就表示不想上學，皆因不想看到欺凌她的蘇同學。

張女士的女兒被用相片醜化、改花名，更會被無中生有地被指「濫交」。張女士的女兒被對話截圖上載至IG，被發文抒發情緒，蘇同學就把她的帖文改寫並發布至班Group。

張女士更稱女兒有一日被幾位男同學當面大罵，而在場的兩位老師也無法控制蘇同學。

張女士的女兒自此出現創傷後遺症，不想上學兼多次發惡夢。

後來，張女士向學校社工了解女兒是否做過甚麼事而被人針對，但未可查得原因。張女士指當時4位男同學得知女兒交男朋友，更以與性行為有關的言詞作侮辱。

▲ 張女士的女兒出現創傷後遺症，不想上學兼多次發惡夢。（影片截圖）

校方懲罰無阻嚇力？

張女士安排女兒看心理醫生後，同時決定休學並以書面聊絡校長詳細講述情況，校長與張女士見面後，向張女士提供兩個選擇，即是可以報警或交由校長處理。

張女士指校長稱有信心可令欺凌事件不再發生，並指如涉事的男同學們再犯的話，會再懲罰他們。

校方向其中三名涉事男學生作口頭警告，而另一名涉事男學生則被記缺點。張女士稱：「遲到4次都係記缺點，而佢做咗咁多嘢，我都擔心事件會再發生。」

後來，幾位男同學應學校建議，寫道歉信給張女士的女兒，唯獨蘇男同學未有兌現承諾向張女士的女兒提交道歉信。

張女士與校方開會過後，指數名男同學承諾不會再犯。可惜，在兩個月後，欺凌事件再度發生。

欺凌者：我第時就考警察

欺凌事件再發生的時間正值新冠肺炎疫情爆發，參與欺凌的蘇同學、陳同學肆無忌憚地在社交網出言侮辱張女士的女兒，蘇同學更表明不會作出道歉，更「扮驚」又表明將來會投考警察：因為他誤以為警察可以不受法律約束：「我第時就考警察，因為警察凌駕於法律之上，咁我就係法律，咁佢就告唔到我啦。」

▲ 涉事的蘇同學：「我第時就考警察，因為警察凌駕於法律之上」。（影片截圖）

「學校點解會保護做錯事嘅人」

張女士得知事件後，馬上告知校方，校方調查後知道男同學因「唔駛返學就覺得好悶」而作出欺凌行為，張女士對欺凌者再重犯感無奈，學校社工回應指：「學校己經係停咗課，喺呢一個階段，無咩可以做得到㗎啦」。

張女士就向校方提出取出道歉信的副本，校方以不同理由拒絕，如：信件是經訓導主任交予張女士的女兒，故信件不是屬於張女士的女兒。

校方表明希望張女士不會用道歉信作證據以控告涉事男學生誹謗，張女士稱：「學校點解會保護做錯事嘅人，而唔係要保護個受害者呢？」她認為校方的處理方法是想保護覺己。

張女士向教育局投訴，局方回覆指只按機制辦事，她只好決定訴諸法律！

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