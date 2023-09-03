  • 33°C
香港時間 : 2023903日 (週日) 16:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】中學女生被同學欺凌後患PTSD　母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】

娛樂 15:17 2023/09/03

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

一名中四女生在2019年起受到4位男同學言語欺凌。

校園欺凌事件真的一宗也嫌多！昨晚（9月2日）的《東張西望》， 講到張女士的女兒在2019年起受到4位男同學言語欺凌，張女士曾向校方投訴，校方懲罰涉事同學後也沒未有令情況改善、反而令事件更複雜，後來更向教育局報告事件，亦未得到即時處理，於是張女士決定就事件訴諸法律！

【東張西望】10號風球開廠被困TVB　何沛珈爆愛妻號黃耀英掛住李旻芳

女生慘遭校園欺凌

張女士的女兒2019年在沙田一間中學就讀，自己中三下學期開始，女兒被4位男同學言語欺凌，事件糾纏了4年多。

張女士指自己最初得知女兒在校內遭欺凌的時間是2019年5、6月份，女兒指同學在網上以不雅字眼稱呼她，「又話佢做雞，佢聽到就好唔開心」。

張女士就馬上致電予女兒的班主任，班主任向她指自己做不了甚麼，張女士指班主任也沒有真正了解事件，也沒有致電予她以跟進事件。

當時，張女士的女兒曾想過轉校，但奈何已選科，也以為事件在暑假過後會被淡忘，故選擇原校升讀中四。 

張女士的女兒在2019年起受到4位男同學言語欺凌。（影片截圖）

女生患創傷後遺症

在中四新學年開學後，欺凌事件持續，張女士指女兒在開學2、3星期後就表示不想上學，皆因不想看到欺凌她的蘇同學。

張女士的女兒被用相片醜化、改花名，更會被無中生有地被指「濫交」。張女士的女兒被對話截圖上載至IG，被發文抒發情緒，蘇同學就把她的帖文改寫並發布至班Group。 

張女士更稱女兒有一日被幾位男同學當面大罵，而在場的兩位老師也無法控制蘇同學。

張女士的女兒自此出現創傷後遺症，不想上學兼多次發惡夢。

後來，張女士向學校社工了解女兒是否做過甚麼事而被人針對，但未可查得原因。張女士指當時4位男同學得知女兒交男朋友，更以與性行為有關的言詞作侮辱。

張女士的女兒出現創傷後遺症，不想上學兼多次發惡夢。（影片截圖）

校方懲罰無阻嚇力？ 

張女士安排女兒看心理醫生後，同時決定休學並以書面聊絡校長詳細講述情況，校長與張女士見面後，向張女士提供兩個選擇，即是可以報警或交由校長處理。

張女士指校長稱有信心可令欺凌事件不再發生，並指如涉事的男同學們再犯的話，會再懲罰他們。

校方向其中三名涉事男學生作口頭警告，而另一名涉事男學生則被記缺點。張女士稱：「遲到4次都係記缺點，而佢做咗咁多嘢，我都擔心事件會再發生。」

後來，幾位男同學應學校建議，寫道歉信給張女士的女兒，唯獨蘇男同學未有兌現承諾向張女士的女兒提交道歉信。

張女士與校方開會過後，指數名男同學承諾不會再犯。可惜，在兩個月後，欺凌事件再度發生。

欺凌者：我第時就考警察

欺凌事件再發生的時間正值新冠肺炎疫情爆發，參與欺凌的蘇同學、陳同學肆無忌憚地在社交網出言侮辱張女士的女兒，蘇同學更表明不會作出道歉，更「扮驚」又表明將來會投考警察：因為他誤以為警察可以不受法律約束：「我第時就考警察，因為警察凌駕於法律之上，咁我就係法律，咁佢就告唔到我啦。」

涉事的蘇同學：「我第時就考警察，因為警察凌駕於法律之上」。（影片截圖）

「學校點解會保護做錯事嘅人」

張女士得知事件後，馬上告知校方，校方調查後知道男同學因「唔駛返學就覺得好悶」而作出欺凌行為，張女士對欺凌者再重犯感無奈，學校社工回應指：「學校己經係停咗課，喺呢一個階段，無咩可以做得到㗎啦」。 

張女士就向校方提出取出道歉信的副本，校方以不同理由拒絕，如：信件是經訓導主任交予張女士的女兒，故信件不是屬於張女士的女兒。

校方表明希望張女士不會用道歉信作證據以控告涉事男學生誹謗，張女士稱：「學校點解會保護做錯事嘅人，而唔係要保護個受害者呢？」她認為校方的處理方法是想保護覺己。

張女士向教育局投訴，局方回覆指只按機制辦事，她只好決定訴諸法律！

最新影片推介： 

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】相愛半世紀仍被姜大衞高調示愛　李琳琳靠「不吵不鬧」化解婚姻危機

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】少婦遺失身份證被冒名「假結婚」　苦主哭訴未能嫁人網民戥可憐
13:58 2023/08/30
【東張西望】少婦遺失身份證被冒名「假結婚」　苦主哭訴未能嫁人網民戥可憐
【東張西望】天瑜爸抗癌不忘為愛女求真相　醫療紀錄遭刪改律師建議報警
14:03 2023/08/31
【東張西望】天瑜爸抗癌不忘為愛女求真相　醫療紀錄遭刪改律師建議報警
【東張西望】闊太月租58萬半山豪宅 力數7宗罪漏水爆糞渠：比公廁仲核突
18:09 2023/08/31
【東張西望】闊太月租58萬半山豪宅 力數7宗罪漏水爆糞渠：比公廁仲核突
【東張西望】市民儲糧應對超強颱風　「蘇拉」來襲菜檔坐地起價貴3倍【有片】
11:48 2023/09/01
【東張西望】市民儲糧應對超強颱風　「蘇拉」來襲菜檔坐地起價貴3倍【有片】
【東張西望】裝修公司收錢快施工慢設計師帶錢失蹤　苦主們損失數百萬有家住不得【有片】
12:30 2023/09/01
【東張西望】裝修公司收錢快施工慢設計師帶錢失蹤　苦主們損失數百萬有家住不得【有片】
【東張西望】10號風球開廠被困TVB　何沛珈爆愛妻號黃耀英掛住李旻芳
13:35 2023/09/02
【東張西望】10號風球開廠被困TVB　何沛珈爆愛妻號黃耀英掛住李旻芳

你可能感興趣

【東張西望】少婦遺失身份證被冒名「假結婚」　苦主哭訴未能嫁人網民戥可憐
13:58 2023/08/30
【東張西望】少婦遺失身份證被冒名「假結婚」　苦主哭訴未能嫁人網民戥可憐
【東張西望】天瑜爸抗癌不忘為愛女求真相　醫療紀錄遭刪改律師建議報警
14:03 2023/08/31
【東張西望】天瑜爸抗癌不忘為愛女求真相　醫療紀錄遭刪改律師建議報警
【東張西望】闊太月租58萬半山豪宅 力數7宗罪漏水爆糞渠：比公廁仲核突
18:09 2023/08/31
【東張西望】闊太月租58萬半山豪宅 力數7宗罪漏水爆糞渠：比公廁仲核突
李旻芳 娛樂人物職業 東張西望 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業 校園欺凌 中學

最高瀏覽

【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
16:57 2023/09/01
【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
14:08 2023/09/01
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光　坐輪椅現身馬來西亞狀態一般
13:02 2023/09/01
【四大才子】82歲蔡瀾近照曝光　坐輪椅現身馬來西亞狀態一般