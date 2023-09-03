【那年盛夏我們綻放如花】歐鎮灝穿孖煙通演戲零尷尬　葉振弘情緒高漲額頭爆滿瘡

▲ George（右）與Marco（左）本身是團員又是老友。

歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）同為P1X3L成員，一向非常老友，今次於ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》中亦飾演一對好兄弟。

其中，下周一 (9月4日) 播出的《那年盛夏我們綻放如花》第6集，劇情講到Marco到George家中過夜，George更以孖煙通look亮相，他表示面對Marco完全零尷尬，因為二人本身實在太老友。

不過，Marco就投訴George現實中未曾邀請過自己到他家做客，反而George已到過Marco家拜訪數次，George聞後笑言：「Marco屋企好大㗎，多啲人去都無所謂，我屋企比較細，所以唔係好放便囉！」

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▲ 《那年盛夏我們綻放如花》

Marco情緒長期高漲



同時，第6集並講到，Marco痛失另一兄弟Billy (蔡承恩飾) 後，竟打算進行偏激的復仇計劃。Marco連續開工18小時拍攝相關場口，由於當中涉及不少打鬥場面，Marco全日不停跑來跑去，還要不斷大叫。

Marco透露：「可能係因為嗰日情緒長期處於高漲狀態，第二日發現額頭爆晒瘡，有成20幾30粒暗瘡，真係嚇親人！好彩最後過咗一個星期左右就差唔多好返晒！」