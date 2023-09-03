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【奪命車禍】父母及4弟妹慘遇車禍奪命　19歲少年獨力辦後事：再見成永別

親子 13:20 2023/09/03

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

19歲少年一夕間變成孤兒。（網上圖片）

出門一聲平常不過的「再見」，沒想到成為最後道別。馬來西亞一名19歲少年的父親、4名弟妹在一場連環車禍中喪命，還有一名弟弟情況危殆，少年一歹之間成為孤兒，更須忍痛為離世至親處理身後事。

據馬來報章報道，19歲的阿都爾拉曼是家中長子，母親在昔加末的宗教學校教書，事發當日他的父母、3名妹妹和2名弟弟一起送母親到學校，阿都爾拉曼因為有其他事要處理，所以沒有一起出發，他本身計劃之後到嫲嫲家跟家人會合。

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一家人剛出發時，還在下午3時許於WhatsApp向他傳送了在車上的合照。沒想到，父母和弟妹們卻在公路上遭遇可怕的連環車禍，涉及一輛大貨車和5輛車子，父母和3名妹妹當場死亡，年僅5歲的幼弟其後亦不治。

他們出發前，我們才說再見而已...我從沒想過，這是我最後一次看到我家人活著。

阿都爾拉曼一夕間變成孤兒，還要忍痛處理6名家人的身後事，而15歲的弟弟目前正在醫護加護病房裡，情況仍然危殆。

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責任編輯︰王明芳

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