【提高警覺】疑「迷魂黨」入侵元朗大埔　中年婦1動作誘事主埋身後續仲咁做

▲ 疑「迷魂黨」入侵元朗大埔，中年婦1動作誘事主埋身，後續仲咁做！

防人之心不可無。近日，有網民於網上發文稱，疑似「迷魂黨」入侵大埔墟，甚至引誘事主走近，險些陷入圈套。事後，該名網民在網上分享此經歷，提醒其他人多加留意，謹防「中招」。

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一名網民於28日在Facebook群組「大埔人大埔谷」發文表示，當日傍晚時分，大埔墟疑似出現「迷魂黨」。事主指，當時他去單車舖維修完單車後，在一條小巷裡「有個戴住口罩嘅大陸裝扮老女人突然截停我」，然後用極其細微的聲音講著不明語言，試圖引誘事主凑近聼。

懷疑係迷暈黨，於是我立即擰歪面，繼而驅車離開。

不過，因驚怕會有其他人「中招」，事主又再次返回小巷，在遠處拍下該名疑似「迷魂黨」中年婦女的樣子，並將照片上載到網絡上。

未料，當事主折返回去後，那位中年婦女便立即戴上口罩，「仲用手遮住自己個樣，然後追住我」。事主隨即極速踏上單車，最後成功逃離現場。

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帖文發出後引起大量網民的熱議，紛紛提醒「小心行巷少人地方，越少人越大機會犯案」。同時亦有網民表示曾有類似遭遇，提醒大家平時要小心。

我響元朗都遇過類似嘅事，仲要係過一條馬路嘅短路程就遇到3個！ 又係我直不甩行行下，忽然有人響一邊走過來懟個面埋嚟，聽唔明佢講乜，但我即時彈開走咗冇理。

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責任編輯：羅嘉欣