【東張西望】外傭撬開僱主櫃桶偷錢被判入獄　鍥而不捨追討機票費用【有片】

▲ 黃小姐打算聘請外傭以照顧中風的媽媽，可惜最終導致「人財兩失」！

不少家庭都會聘請外傭以負責打理家務、照顧小孩或長者，《東張西望》日前報道有一位黃小姐打算聘請外傭以照顧中風的媽媽，可惜最終導致「人財兩失」！

外傭撬開櫃桶偷錢

黃小姐接受《東張西望》主持游莨維的訪問，透露自己在2022年8月聘請外傭，直至今年4月尾，黃小姐的家姐發現家中的抽屜被撬開，並確定是由外傭把抽屜撬開。

黃小姐馬上向外傭查問，對方承認曾「出手」偷錢，黃小姐當然問對方可否馬上還回偷去的一萬多元，對方折騰一小時後也不能還錢，黃小姐決定報警處理。

而黃小姐在報警前，曾致電予中介公司，該名外傭也知悉如未能還錢的話需坐牢，並哭成淚人兼向黃小姐道歉。

警察上門有「驚人發現」

當警察上門後，他們在搜外傭行李時，搜獲屬於他人的護照，於是警方多加一項罪名予外傭，黃小姐說：「佢借錢畀其他鄉里，佢攞咗人哋嘅passport，佢自己都無passport，因為佢本passport都畀佢財仔拎咗，之後警察就拉咗外傭。」

自把外傭交予執法部門處理後，黃小姐就沒有再與她聯絡。

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外傭欲追討機票費用

一段時間過後，該位外傭在獄中寄一封手寫信予黃小姐，但對方不是向黃小姐認錯，而是向黃小姐追討機票費用。

另外，黃小姐指外傭一直有向她借錢，指對方仍有3000元尚未還給她，即是總計損失將約1萬3千元。

黃小姐指外傭在今年7月初出獄並返回印尼，並在近日收到對方的訊息，內容依然是追討機票費用。

▲ 外傭在獄中寄一封手寫信予黃小姐，向黃小姐追討機票費用。 （影片截圖）

黃小姐「買個教訓」

香港僱傭同業協會會長劉麗斯指：「喺合約條款裡面，僱主需要負責嗰個姐姐嘅來回交通費，如果係姐姐自己畀，僱主當然要畀返錢佢，如果機票錢唔係姐姐畀，而係向政府墊支，政府會同僱主收返嘅。」

至於外傭向黃小姐追討8天的工資，劉麗斯指黃小姐是需要支付，皆因外傭的確是曾工作。最終，黃小姐也向該外傭支付費用。