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【人氣星二代】賣Lucy嘜頭T恤賺15萬　李璨琛太太捐三分一予母親的抉擇

育兒經 16:42 2023/09/03

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

李璨琛夫婦賣Lucy嘜頭T恤賺15萬，捐三分一收益予慈善機構。

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩名愛女，包括5歲的Lucy（李元元）及未夠1歲的Sucy（李斐斐），兩姊妹在社交平台大放笑彈，IG坐擁逾40萬粉絲。早前夫婦為Lucy推出新書《露西的微笑》，並成立個人網站及推出女兒嘜頭的「LU嘜Tee」，近日Sophia宣布，扣除成本的三分一收益共5萬元捐贈予「母親的抉擇」。

Lucy嘜頭T恤大受歡迎。（IG圖片）

Sophia在今年6月為Lucy推出新書《露西的微笑》，儘管被批借女搵錢，她也不以為然，「到現在我還站在這裏跟大家說更多的話，是我的勇敢！」

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簽書會後，她在7月尾順勢為Lucy成立了個人網站和推出女兒嘜頭的「LU嘜Tee」，她表示，不少粉絲見到這件T-Shirt都紛紛表示想購買，於是她便決定出售。

是次售賣活動，我想給它起個名字叫#穿上快樂，希望這件Tee跟Lucy一樣能成為快樂的象徵。

點擊圖片放大
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時隔一個月，Sophia近日在IG貼出收據，她表示會將「LU嘜Tee」總收益的三分一，約5萬元捐予慈善機構「母親的抉擇」，即今次單靠LucyT恤已最少賺15萬元，扣除捐款後仍有10萬可作奶粉錢。她表示，開賣時沒有特意講明收益會作慈善用途，因為不想用這件事來作招徠，

等你哋買晒再俾個驚喜大家，我覺得咁樣仲好。再一次多謝大家支持！大嗱嗱五萬蚊喺貪錢老母嘅尺度真係好多。

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責任編輯︰王明芳

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