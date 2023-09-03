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【貝遊歐洲】蔡思貝胞兄首度曝光現真面目　兩兄妹蘇格蘭溫馨重聚煮飯仔

娛樂 15:50 2023/09/03

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

蔡思貝親兄（左）撐妹妹現身《貝遊歐洲》。

蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，在明晚（9月4日）播出的第4集內，思貝到北威爾斯展開速度與激情之旅。

思貝首站走入森林挑戰超巨型韆鞦和「真．過山車」，事前更要簽下生死狀。

【貝遊歐洲】蔡思貝嚐利物浦名物燉菜　到監獄主題酒吧過足戲癮

超巨型韆鞦

挑戰全歐洲最長空中繩索

超巨型韆鞦相當刺激好玩，思貝坐在韆鞦上以90度俯衝向下，事後她說：「好彩頭先唔係食得好飽，嗰吓離心力好勁，如果頭先嗌爆咪真係唔好意思！」思貝之後再坐真．過山車在山上橫衝直撞，非常好玩。

思貝抱住「沒有最驚險，只有更驚險」的精神，再挑戰全歐洲最長、全世界最快的空中繩索，該空中繩索全長一英里，穿好裝備的思貝以時速160km速度飛落山谷，樂在其中的思貝事後說：「真係自由自在到一個點！」

空中繩索

思貝親兄登場

至於後晚（9月5日）播出的《貝遊歐洲》第5集，思貝去到蘇格蘭的格拉斯哥遊玩，更會首度揭開親生哥哥的廬山真面目，思貝笑言收埋哥哥多年，連身邊的好友和粉絲亦未見過他。

思貝哥哥在蘇格蘭生活差不多17年，兩人甫見面即來個深情擁抱，思貝笑言：「諗唔到第一次嚟蘇格蘭探你，係因為拍旅遊節目！」

兩兄妹難得重聚，思貝哥哥答應為妹妹煮一餐飯，更炮製思貝最愛的蒸水蛋，雖然哥哥的蒸水蛋失敗收場，但思貝仍十分感動，她說：「你咁多年都冇煮過嘢食畀我，今次真係第一次，多謝你！」

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到訪《哈利波特》拍攝地

格拉斯哥還有很多地方好玩，思貝去到一間魔法用品店參觀，店員請她吃最難吃的臭蛋味Jelly Bean，思貝吃完面不改色並說：「好似甜番薯味，佢（店員）話：『你冇嘢呀嘛？你係咪味覺有啲問題。』」

之後，思貝穿上蘇格蘭裙參觀格拉斯哥大學，該大學更是電影《哈利波特》霍格華茲魔法學校實景拍攝地，啱晒打卡。

思貝到《哈利波特》霍格華茲魔法學校實景拍攝地打卡。

撰文 : TOPick柴犬出動

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