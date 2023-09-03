魏如萱相隔6年香港再開個唱　Encore點唱有求必應唱未曝光新歌

《魏如萱［HAVE Ａ NICE :DAY 2 YOU］香港演唱會》於昨晚（9月2日）起一連兩晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，這是魏如萱相隔6年後再次來港開唱。waa wei除大唱經典歌外，在Encore時首度唱出從未曝光新歌，給觀眾帶來驚喜外，更讓觀眾即興點唱，令全場氣氛熾熱。



waa wei難得再次來港開唱，她也馬力全開，整晚音樂會就在狂放的電音、溫婉的抒情歌、玩味十足的Medley，還有大家耳熟能詳，一首又一首的經典歌，如《優雅的刺蝟》、《末路狂花》、《Ophelia》、《香格里拉》中度過。

Encore送上驚喜

來到Encore的部分，waa wei先唱過《你啊你啊》後，她就送上驚喜，就是首唱新歌《好像好像》，waawei介紹道：「它還不是完整的，只能給你們試聽，就像在超級市場試食一樣，只切一小塊給你。這首歌之後會放在明年推出的專輯裡面，所以明年的時候才會聽到這首歌。」

她續指：「我常常在想，到底愛是甚麼，在愛裡面其實有很多不好，然後你都不愛他嗎？沒有，就是因為你愛他，他甚麼樣子你都喜歡都愛。愛裡面有很多包容，為了愛會努力嘗試，之後就會有收穫，然後會用力感受一切，到底是好還是不好。生命就是用來體驗，當中有很多好與不好，還有很多重要經歷，但最終還是要學著怎樣去放下。」

Have a Nice Day!!



唱過新歌後，waa wei本想深情地跟觀眾說：「現在我要祝福你每一個人都可以找到⋯⋯」怎料台下即有人大嗌：「Have a Nice Day!!」

這一嗌，令waa wei不禁道：「我跟你講，《HAVE A NICE DAY》是最後一首歌，如果你想要《HAVE A NICE DAY》，我現在就唱，然後大家回家。你急甚麼，我問你！這個演唱會的名字叫做《HAVE A NICE :DAY 2 YOU》呢！你是不是很早睡!? 我剛剛還在蘊釀情緒，你就Have a Nice Day，太好笑了！其實我是想要說，希望大家可以找到跟你說晚安的人。」

清唱三首作品

waa wei接著便唱出《晚安晚安》，但觀眾當然未夠喉，不讓waawei立即唱出《HAVE A NICE DAY》，更不斷點歌，觀眾的熱情，叫waa wei也心軟了，隨即清唱了《星期三或禮拜三》、《門》及《竊笑》三首作品。



在一輪熱鬧點唱過後，waa wei跟觀眾告白道：「我真的很開心可以來這邊唱歌給你們聽，今天真的是非常難忘又特別的一天， 謝謝你們愛我，謝你們為我發了這麼多的時間前來看我，大家都問我今天有嘉賓嗎？你們就是我的嘉賓。因為你們很愛我支持我，我一樣很愛你。」最後waa wei在唱過《HAVE A NICE DAY》後，首晚的演出便圓滿結束。