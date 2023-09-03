【民主黨】籌款晚宴再因場地問題告吹　羅健熙質疑食肆受外來壓力放棄

▲ 民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

民主黨原定明天晚上在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行籌款晚宴，但今早收到中心職員通知，稱宴會廳內受颱風蘇拉吹襲後，玻璃有裂痕要進行維修，需要暫停營業，不能提供場地，籌款晚宴被迫取消。

民主黨主席羅健熙表示，過去嘗試舉辦晚宴時，多間食肆均最終因不同原因取消。該黨就準備晚宴於8月初向全港接近60間食肆廣發電郵邀請合作，並有超過十間表示願意承接。自接觸開始，食肆由始至終都得悉是民主黨預訂，一直非常配合，共議細節流程，「直至接近晚宴即將舉行，才突然以奇怪原因，甚或不提供任何原因取消。」

羅健熙續指，食肆突然推卻原已預訂的酒席，在香港實極為罕有，而類似情況一再發生，可見並非食肆本身不想做生意，很可能受到外來壓力而放棄。

對於近日有建制人士撰文，指民主黨辦晚宴是為了「搞反中亂港小動作」、「軟對抗」等。羅健熙指，民主黨做事從來以港人利益出發、光明磊落，民主黨創黨以來均推動一國兩制成功實踐，但亦從不掩飾民主黨與中央政府及香港政府對一國兩制如何落實有不同意見。

民主黨呼籲所有相關人士，須了解保持香港開放、自由、包容、多元是一國兩制成功落實的關鍵；認為向香港商界作出無理施壓，是打擊香港的聲譽，破壞「一國兩制」的舉動。

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記者：趙居逸