【減肥惹禍】 4孩媽為減肥「切胃」一食狂嘔　1年半後營養不良器官衰竭亡

▲ 4孩媽因減肥「切胃」，竟牙齒腐爛一進食就嘔吐，18個月後因營養不良器官衰竭亡。

北愛爾蘭一名育有4名孩子的32歲媽媽，因長期飽受肥胖的困擾，於2022年接受了切胃手術。未料，手術不幸失敗，導致她的牙齒開始腐爛，頭髮脫落，一進食就嘔吐。18個月後，她因營養不良引發多重器官衰竭死亡。

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據《每日郵報》報道，來自北愛爾蘭Creggan的32歲Shannon Meenan-Browse，是一名長期肥胖的女子。起初她透過私人教練訂做的訓練課程減肥，不過後來因注射新冠疫苗，罹患肌肉病變（myopathy），從而不得不停止鍛鍊。

一心想減肥的Shannon並未就此放棄，她最終下定決心，於去年2月與朋友一起前往土耳其接受胃袖狀切除手術，俗稱「胃縮小手術」，希望藉此減肥。

不幸的是，手術最後失敗。她開始出現多項不適的症狀。因手術後無法消化食物，且只要一進食就會嘔吐、抽筋、全身疼痛，因此她只能喝煮麵水；而她的牙齒也因為不斷地嘔吐被胃酸腐蝕。

最後，Shannon因為營養不良，導致全身無力，嚴重脫髮，甚至引發多重器官衰竭，只能等待肝臟移植手術救命。今年7月時，她原本被安排到倫敦一家醫院進行手術，但由於身體過於虛弱無法移動，最後在當地醫院被送進重症監護室，並於8月25日病逝。

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英國國家醫療服務體系 (NHS) 表示，與減肥手術相關的風險包括吞嚥困難、血栓，極少數情況下會導致死亡。對於女兒因切胃手術不幸離世，Shannon的父親沉痛呼籲，希望大家出國接受治療前務必思考背後的風險。

同時，她的弟弟也表示，「體重可以替代，但生命卻不能」，並希望人們對於減重手術有更多的認知，以及每個人可以學會接受自己的外在，不要有容貌焦慮。

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責任編輯：羅嘉欣