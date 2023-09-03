【TVB高層】曾志偉手術後返港即見傳媒　獎門人回應詐騙集團傳聞：太多假新聞

在8月18日，現年70歲的無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉被揭在台北入院進行切除動脈瘤手術，在翌日，志偉透過TVB企業傳訊部親自向媒體回應身體狀況，承認接受支架植入手術，並報平安稱：「手術很順利沒事，謝謝關心。」

今日（9月3日）下午，曾志偉從台灣飛返香港，約在下午4時親自於機場見傳媒，歷時約10多分鐘。志偉精神很好，更不時說笑。

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曾志偉交代身體情況

提到接受手術後的身體狀況，志偉指自己的身體復原進度良好，手術位置在肚臍下面的主動脈，並笑稱：「唔做就以後『唔使做』，冇得避，必需要做。」

指手術後，指數「靚仔到不得了」，並解釋選擇在台灣接受手術，是希望與家人一同放假。

另外，問到生活習慣要否改變，比如是否不可以踢波，他開玩笑：「踢波都得，同阿倫（譚詠麟）踢就得，因為同腳法差可以。」

▲ 曾志偉（經濟日報圖片）

志偉預告復工

精神奕奕的志偉，向傳媒透露：「復工㗎喇！，重要啲咪準時返工囉……」，當被問到是否於明天（9月4日）復工，他搞笑地回應：「你（記者）聽日嚟唔嚟吖？你聽日嚟我嚟。」他表示其實可以用zoom解決，所以很方便。

同時問到辭職傳聞，志偉笑說：「我畀咗幾封，佢掟返轉頭。」

另外，對於陳展鵬、陳山聰、陳豪及蕭正楠在今屆港姐擔任司儀惹負評，志偉回應：「靚仔有靚仔好，三尖八角有三尖八角好。」

強調未有從事詐騙集團

早前有指志偉入股緬北詐騙集團，更被香港執法機構調查。此所謂報道明顯「流料」，因為志偉現時身在台灣，而香港執法機構亦已證實所謂被捕消息不實。

曾志偉透過TVB企業傳訊部代發聲明，否認涉及外間傳言指控佢涉及投資集團一事。

他在今日再回應：「我喺台灣，點會拉咗我呢？如果我只是藝人，便不回應，但由於我喺TVB有職位，所以要澄清。」對於認為傳聞為何發生，他無奈指：「我真係唔知，呢啲間唔中都有，但呢啲牽涉到詐騙，呢啲我就最憎。」並表示現在太多假新聞，他定會查根究柢，查出源頭。

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