【醫療事故】10歲女童微創手術遭割破血管致腦死　家屬質疑名醫失誤誓討公道

▲ 家屬希望為女童討回公道！

內地發生疑嚴重醫療事故，一名10歲女童因肺部囊腫需做微創手術，惟醫生不慎割到血管造成大出血，其後更未經家屬同意擅自決定轉為開胸手術，最終女童昏迷5個月被判腦死，醫生否認出錯，更稱自己的手術經得起考驗。

據內地媒體報道，福建一名10歲女童靜靜，在去年底發現肺部囊腫，廈門大學附屬第一醫院診斷，女童僅須做微創手術。媽媽在簽手術同意書時，還聽院方說主刀的李醫生是醫院外聘的教授，也是全國數一數二的微創專家，因此院方才等他來做這手術。

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在今年3月3日，女童被推進手術室，家屬控訴，手術進行了一個半至兩小時，李醫生竟割破了女童的血管，造成大量出血，孩子全身的血都流乾，

醫生用止血鉗去鉗血管，說血管是脆的，結果傷口就變得更大，血噴出來，場面沒辦法控制。

李醫生緊急致電胸外科的醫生，並擅自決定改做開胸手術，媽媽表示，從微創轉為開胸手術的過程，家屬全不知情，沒有醫生出來交代，也沒有讓他們簽署任何同意書，直至下午4時許手術結束後，有一名醫生才告知孩子在手術中割到血管出血，可能要送去兒童深切治療部（PICU）觀察一兩天。

當時家屬也沒意識到情況嚴重，但原來女童在PICU仍搶救了一整夜，其後家屬取回手術紀錄查看，媽媽指，女兒當日在手術中的出血量是1800毫升，

這對一個10歲的孩子意味著什麼？幾乎相當於孩子全身的血都流乾了。李醫生還說「我做的任何手術經得起任何鑑定」。

家屬無法接受一個微創手術竟讓女兒腦死，媽媽表示，女兒均今仍躺在PICU裡，命懸一線，沒有意識，沒有自主呼吸，生命完全靠呼吸機維持，醫生表示，只要呼吸機管子一拔，女童數分鐘內就會離世。

媽媽表示，從女兒住進PICU至今已花了快70萬人民幣，院方只肯承擔40%。鉅額的醫藥費令一家難以承受，她希望給女兒討回公道，盡快解決事件，

小孩子在醫院已經拖到變形了，因為顱內高壓很高，直接額頭上鼓起一個包，都破裂了，現在傷口是完全合不上的。

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責任編輯︰王明芳