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【輸入勞工】如何確保本地勞工優先？　孫玉菡︰關鍵在4星期本地招聘真的要做

政治 16:50 2023/09/03

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

「補充勞工優化計劃」明起接受申請。（林宇翔攝）

侍應、收銀等26個低技術工作，僱主明起可申請輸入勞工。勞顧會早前明言，不會同意售貨員、文員、收銀員等10個工種申請。勞工及福利局局長孫玉菡表示，會有措施「睇緊些」。

孫玉菡今日接受電視節目訪問時表示，上述10個工種會派資深員工看，「好處是每一個步驟都看清看楚，溝通、處理過程，都做到最好、最嚴謹。」

對照勞資意見核實是否合理拒聘

優化計劃下，僱主如無理拒絕招聘本地勞工，會被罰停止參與計劃一年。被問到若僱主聲稱是見工表現不佳，當局如何核實時，孫玉菡坦言，確實很難有劃一的尺判斷真實與否及是否合理，「但我們會問。如果50個人，僱主看完一輪後，請一兩個，餘下又不請，人家願意做，我們會問。所以合理理由，你不可以說他不會講英文或很高要求不合理。兩邊都會問，我們都知道哪些本地人見工，都會問一問，對照一下。」

孫玉菡出席節目後見記者時表示，會盡量在三個月內批出通過甄別的申請或給予決定，當中包括為期4星期的本地招聘。被問到有何機制可令市民相信是本地工人優先時。孫玉菡表示，關鍵在於四星期本地招聘，「是真的要做。」他說，勞工處會提供協助，把每宗個案資料轉交予勞顧會勞方委員及相關工會，讓他們把空缺轉介給工友，可以求職，除了以往登報及安排見工會議外，希望增加途徑令整個過程更嚴謹，體現對工友的重視。

列颱風非必要工種？　孫玉菡︰現行指引行之有效

颱風蘇拉襲港後，有勞工界呼籲，勞工處可列明颱風下的「非必要工種」，以免市民冒險外出工作。孫玉菡回應指，現有的指引《颱風及暴雨情況下工作守則》行之有效，多年來既能顧及打工仔需要、商界方面亦已接受，形容是最佳辦法。

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責任編輯：趙居逸

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