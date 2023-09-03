【投資騙案】投資詐騙集團騙財達400萬元　洗錢3.2億警拘19人

▲ 警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男7女。（黃傑偉攝）

警方於8月30至31日，展開代號「衞戰」的反投資騙案及洗黑錢拘捕行動。行動中，警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕12男7女，年齡介乎25至42歲，涉清洗高達3.2億元犯罪得益。

東九龍總區重案組總督察劉浩德指，警方極為關注有市民誤墮投資陷阱招致損失，經深入調查後，警方鎖定一個由2022年6月開始活躍投資詐騙集團，詐騙集團以成立投資公司作幌子，標榜高回報低風險作招徠，吸引市民開戶口投資，進行倫敦金及虛擬貨幣買賣。實質投資並不存在，只為集團用作欺騙市民金錢手段。

警方暫時發現，最少有25名市民被騙，涉案損失由數萬至100萬元，總數達400萬元。詐騙集團以50個空殼公司及傀儡戶口，清洗3.2億元犯罪得益即「黑錢」。

▲ 詐騙集團標榜高回報低風險作招徠，吸引市民開戶口投資，（黃傑偉攝）

8月30至31日東九龍重案組及商業罪案調查科，於香港多個地區展開拘捕行動。於詐騙集團位於九龍區一甲級寫字樓檢獲大量客戶投資協議書，及記錄超過1,000個電話號碼用作電話cold call資料，多份用作不同形式講稿，及被捕人住所搜出大量現金及珠寶手錶。

行動中警方拘捕12男7女，年齡介乎25至42歲，包括集團主腦及骨幹成員、空殼公司負責人及傀儡戶口持有人，罪名為串謀詐騙及洗黑錢。被捕人報稱文員、地產代理、家庭主婦及無業，部分人有黑社會背景，現正保釋候查。

警方亦凍結集團150萬元欲轉移犯罪得益。由於相關傀儡戶口於過去一年處理超過3.2億元犯罪得益，遠超出警方預計騙款數目，警方將追查有否涉及其他不法活動，不排除會再有拘捕行動。警方重申，串謀詐騙及洗黑錢同屬嚴重罪行，一經定罪最高均可被判14年監禁。市民切勿以身試法。

東九龍總區重案組高級督察段玉衡指，被搗破的詐騙集團於2022年6月起活躍，集團主腦會安排成員租用辦公室及開設網站。為逃避警方及受害人追查，辦公室會於運作一段時間後倒閉，再由其他成員在其他地方再另起爐灶。騙徒會訛稱為資深投資經紀，以高回報低風險，遊說受害人參與投資，當受害人上當便會聲稱以現金或轉帳形式，以特定戶口收取款項。之後再投資應用程式為受害人開設帳戶，有受害人甚至簽署授權書，讓騙徒全權操控帳戶。

事實上，投資程式並未與市場倫敦金有投資關連，實質從未用作投資用途。騙徒會利用戶口作頻繁不尋常交易，及買貨後長期持倉，以賺取高昂交易金及存倉費，受害人本金會在長期持倉下蒸發。騙徒亦會利用贏錢與輸錢作為藉口，哄騙受害人再投資擴大盈利，或賺回所失資金。到受害人希望收回盈利或本金，騙徒便會以多種藉口推搪或收取高昂行政費，最終受害人只會有輸無贏。

警方於行動中檢獲詐騙集團伺服器，發現有最少25名受害人，涉及損失約400萬元。詐騙集團以50個傀儡戶口，包括傳統及虛擬戶口，清洗犯罪得益即黑錢，當中處理超過3.2億元，遠超出警方估計。

商業罪案調查科督察梁珮筠指，騙徒會訛稱為專業投資人士，市民應審慎了解投資性質及提防聲稱高回報低風險投資方式。應揀選信譽良好金融機構，並切勿輕易簽署授權書，其他簽署前亦要審慎。當遇到要求現金或存入支付戶口，就要小心提防。並要小心保管個人資料包括身份證及戶口後密碼，亦不要於不明網頁下載投資程式，如懷疑受騙，應盡快聯絡警方防騙熱線18222。

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記者：黃傑偉