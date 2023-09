【COLLAR成員】蘇雅琳颱風後派福利慰蘇蝦　Ivy So激罕大解放展青春活力【多圖】

現年22歲的COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)向來是隊中的「顏值擔當」兼擁有極高的親和力,受盡一眾「蘇蝦」愛戴。 Ivy都相當識做,今日(9月3日)在社交網晒出早前到峇里旅行的靚相,更「大解放」 首度公開比堅尼水著相!

【COLLAR成員】Ivy So粉絲以偶像名義行善 蘇雅琳粉絲派飯助基層

Ivy So派水著福利

Ivy在社交網分享自己身穿橙色比堅尼、背心的相片,展現完美身型兼招牌笑容,一眾蘇蝦應該相當「收貨」。她在帖文中寫道:「Orange is the color of SUMMER(橙色是夏日的顏色)」,盡展青春活力!

而COLLAR成員許軼(Day)留言「大癲」, 另外陳泳伽(Winka)就留下一句:「真係不得了」。

蘇媽健康瘦身

Ivy曾在直播中指自己中學時都沒有多喝水,現時的她會帶備1公升水樽外出,每天也至少會喝2公升水。

她指自己也會偶爾飲用珍珠奶茶,但由於屬高脂肪、高糖飲品,故會飲用低卡、低糖的水果茶。

喜歡吃甜食的她會選擇清甜的食物,如水果、西蘭花、希臘乳酪,這樣可以令她不會變得「口淡淡」。另外,她在進食雞胸沙律時,會加上卡路里較低的黑醋作調味,從而減少體內囤積的卡路里、促進血液循環。

從《造星》出道

Ivy在2021年6月參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》,最後以總分20分成為《全民造星IV》第十名,並獲選為女團COLLAR的其中一位成員。

她因行程緊密關係,所以在《全民造星IV》的中途,從香港中文大學護理系退學。

除參與女團的工作外,Ivy更成為首位COLLAR成員有主演劇集出街,在《和解在後》中演方圓,獲得不少好評。

