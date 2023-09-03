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【COLLAR成員】蘇雅琳颱風後派福利慰蘇蝦　Ivy So激罕大解放展青春活力【多圖】

娛樂 18:40 2023/09/03

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

現年22歲的COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）向來是隊中的「顏值擔當」兼擁有極高的親和力，受盡一眾「蘇蝦」愛戴。 Ivy都相當識做，今日（9月3日）在社交網晒出早前到峇里旅行的靚相，更「大解放」 首度公開比堅尼水著相！ 

【COLLAR成員】Ivy So粉絲以偶像名義行善　蘇雅琳粉絲派飯助基層

Ivy So派水著福利 

Ivy在社交網分享自己身穿橙色比堅尼、背心的相片，展現完美身型兼招牌笑容，一眾蘇蝦應該相當「收貨」。她在帖文中寫道：「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」，盡展青春活力！ 

而COLLAR成員許軼（Day）留言「大癲」， 另外陳泳伽（Winka）就留下一句：「真係不得了」。  

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蘇媽健康瘦身

Ivy曾在直播中指自己中學時都沒有多喝水，現時的她會帶備1公升水樽外出，每天也至少會喝2公升水。

她指自己也會偶爾飲用珍珠奶茶，但由於屬高脂肪、高糖飲品，故會飲用低卡、低糖的水果茶。

喜歡吃甜食的她會選擇清甜的食物，如水果、西蘭花、希臘乳酪，這樣可以令她不會變得「口淡淡」。另外，她在進食雞胸沙律時，會加上卡路里較低的黑醋作調味，從而減少體內囤積的卡路里、促進血液循環。

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從《造星》出道

Ivy在2021年6月參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，最後以總分20分成為《全民造星IV》第十名，並獲選為女團COLLAR的其中一位成員。

她因行程緊密關係，所以在《全民造星IV》的中途，從香港中文大學護理系退學。

除參與女團的工作外，Ivy更成為首位COLLAR成員有主演劇集出街，在《和解在後》中演方圓，獲得不少好評。

最新影片推介： 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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蘇雅琳 娛樂人物職業 COLLAR 歌手 演員 許軼 陳泳伽 組合 娛樂行業 ViuTV

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