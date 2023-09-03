【爭奪遺產】8旬老翁留19份親筆遺囑　兩女兒反目爭產法官一判決致和解

▲ 8旬老翁留19份親筆遺囑反令女兒們反目爭產。（iStock圖片）

離世前寫下遺囑本可避免子女在父母身故後，因遺產而相爭，然而，上海一名8旬老翁卻在4年內寫下多達19份遺囑，且內容卻互相矛盾，導致女兒們在他病逝後反目打官司，最終法院一個判決，令女兒們終在近日達成和解。

據內地媒體報道，上海一名8旬曹姓老翁，在2013至2017年期間，共寫下了19份遺囑，分別向2名女兒及1名孫女承諾，把同一個物業單位獨留給她們，但每份遺囑的說詞不一。

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老翁在2021年因病離世後，首份遺囑的受益人二女兒，就對家姐和外甥女提告，並主張自己是第一份遺囑的受益人，其他人的遺囑無效。

不過，後來法院檢視後發現，雖然19份遺囑全部都是曹姓老翁親手所寫，但內容互相矛盾。其後，法官查看老翁的醫療記錄得悉，他在2015年確診阿茲海默症，而從老翁居住的兩間養老院職員得悉，老翁當時有段時間意識不清。

法官指出，老翁因患有阿茲海默症，難以認定他撰寫遺囑時具有民事行為能力，最終判決19份遺囑全部不具法律效力，財產歸屬就會以法定繼承順位來確定。

事件拉鋸長達兩年後，老翁的女兒和孫女終在近日達成和解，決定由名下無物業的二女繼承50%房產份額，並承擔遺產稅，大女和孫女則分別繼承房子的25%份額，這宗罕見的遺囑案亦落幕。

法官提醒，若家中有患病老人，屬於限制民事行為能力的狀況下想立遺囑，最好通過法院或者公證機關，去確認老人具有民事行為能力，再加上有第三方機構的共同見證去訂立遺囑會較佳。

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責任編輯︰王明芳