【雪卵】40歲後「雪卵」活產率跌至約2成　僅不足一成女士取回卵子

▲ (曾耀輝攝)

人類生殖科技管理局目前規定「雪卵」最長只可10年，因此女士們如希望延遲生育，需要「計掂條數」，何時雪卵及取卵。 中文大學婦產科學系副教授鐘佩華表示，雪卵沒有最佳的時間，建議雪卵年齡最好是35-37歲之間。她解釋，由於生殖管理局規定，本港雪卵的最長限期只能10年。如太早雪藏卵子，到10年後未結婚及未生育小朋友，因而雪藏卵子亦會沒有用，參與者應約見生殖醫學專科醫生了解詳情。

目前本港的生殖醫學中心採取快速玻璃化冷凍的技術，活產率提升至最高6-70%。養和醫院婦產科名譽顧問醫生駱紅表示，每名女士的成孕機會亦有不同，取決於受精、胚胎分裂及著床率(受精卵成功著附在子宮內壁的概率)。駱紅指，活產量會隨著生育的年齡減低，國際文獻顯示，30至34歲的女士中，以雪10粒卵子的活產率為5成，其後會逐步下降，至41-42歲就會跌至約2成。(見表)

駱紅表示，有病人來到醫生面前已40歲，亦希望把握機會。她指，40歲後的婦女著床率(受精卵成功著附在子宮內壁的概率)減少，生育的流產風險亦會增加，需向女士解釋清楚。她指，懷孕始終是「愈早愈好」，35是視之為高齡產婦，45歲以上就是非常高齡產婦，建議女士最好不要遲於40歲之前生育。

駱紅則表示，曾有病人38歲「雪卵」，2-3年後結婚隨即使用。不過，未有使用卵子的女士情況更多。國際研究顯示，雪卵後取回卵子數目機會的女士10%，而本港取回卵子數目約為7%，大部分是因為女士未找尋到另一半。

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責任編輯：陳展棋