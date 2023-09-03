【颱風消息】蘇拉襲港中心臨門偏南約10公里　林超英：逃過颶風襲擊無人死亡實屬僥倖

▲ 超強颱風蘇拉襲港。（梁偉榮攝）

超強颱風蘇拉襲港後，本港多區均一片狼藉。天文台前台長林超英發表網誌表示，實際出現的颱風路線跟預測幾乎一樣，只是中心稍為偏南約10公里，某個意義上已是奇跡，香港市區因此逃過颶風襲擊，而且全境無人死亡，「實屬僥倖」。

林超英指，9月1日上午11時，天文台預測隨後24小時蘇拉會偏離先前兩天的西北偏西移動方向，稍微循反時針方向轉彎，即是偏向西，當晚至翌日上午在香港以南近距離掠過，路線剛觸及擔桿烈島東北端，其後繼續轉向，靠近廣東海岸向西偏南方向移動（圖1）。

▲ 圖1：2023年9月1日上午11時蘇拉位置和預測路線。（底圖來源：香港天文台）

林超英表示，如想像自己處於當值預報員的位置，恐怕會非常擔心。因未來路徑預測是綜合各國基於電腦計算的結果，總體趨勢可信，但是具體到在甚麼時刻、在哪個地點開始拐彎、拐彎有多快等，都有不確定性，由於颱風實在太接近香港，每個「小變化」都大大影響颱風影響香港的程度，例如只要原本西北偏西方向的移動持續長些時間，颱風中心便會穿過香港境，情況便會天淵之別。

此外，林超英指，之前一天多時間的颱風路徑有明顯的左右擺動，無法判斷會否繼續或停止，也難以估計颱風中心最接近香港時是擺左還是擺右，因此預測颱風造成的影響難度極高。從防災角度來說，預報員腦海中必須時刻警惕颱風中心穿越香港境和香港境內尤其是陸上居民點出現颶風（持續風力每小時118公里或以上）的可能性，以及連帶的極端風暴潮。

而實際出現的颱風路線跟預測幾乎一樣，只是中心稍為偏南約10公里，在擔桿列島東南端經過（見附圖2），林超英形容這個差距已足以令香港境內的風力出現重大地區性差異。

▲ 圖2 ：颱風蘇拉至9月3日上午路線。（底圖來源：香港天文台）

他解釋，根據天文台《天氣隨筆》文章展示，蘇拉掠過香港期間，長洲和橫瀾島都錄得颶風（時速118公里或以上）（圖3），如果颱風的中心向北漂移10公里，則這些颶風會出現在圖3的A-B連線，衝擊柴灣、將軍澳、維港兩岸，以至赤鱲角機場等，造成巨大破壞，吐露港的風暴潮也會相應高很多，颱風過後的樣子將會完全不同。

▲ 圖3：颱風蘇拉吹襲香港期間，最高持續風力錄得颶風（每小時118公里或以上）及暴風（每小時88至117公里）的站點。（底圖來源：香港天文台）

林超英總結，雖然數十年來颱風24小時位置預測的誤差逐步下降，但是至今仍然動輒超過50公里，因此在颱風差不多直指香港時，希望在24小時前斷定中心在香港以南或以北掠過，基本上是不可能的艱難任務，他表示，今次蘇拉襲港，就是這種處境，能夠較早判斷在南面掠過，誤差只是10公里，某個意義上已是奇跡，至於香港市區因此逃過颶風襲擊，而且全境無人死亡，一言蔽之，實屬僥倖。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃穎津