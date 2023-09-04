【開學貼士】學童開學壓力大　心理學家籲家長提供包容環境傾聽孩子心聲

▲ 葵涌醫院高級臨床心理學家蘇玉芝博士及顧問護師陳潔萍。（林宇翔攝）

今日（4日）是新學年的第一日，學童在學業和人際關係上，將面臨很多挑戰和壓力。暑假後，學生要面對重新調整作息時間、轉新環境、新班新老師、課業等壓力，難免會感到擔憂不安。如壓力症狀持續超過一個月，嚴重困擾日常生活，就需尋求專業協助。

葵涌醫院高級臨床心理學家蘇玉芝博士指，很多幼童初次上學時，都會面臨分離焦慮的情況，適應期約一個月。很多剛升上小一的學童，對於去廁所的問題感到緊張，不知道怎樣告訴老師。至於中學生，部分青少年壓力源於分組活動，擔心自己「落單」，不被同伴接納。蘇建議，老師可幫忙協調分組，讓同學覺得被接納。

適當壓力和刺激有助提升學童集中力，提高表現，但壓力過大則導致表現變差。蘇博士表示，面對各種轉變和挑戰，學生難免會感到焦慮不安，只要切忌對自己太苛刻，多與身邊信任的人傾訴。學生如出現煩躁、失眠，食慾不振、顫抖等壓力症狀，第一步可先向家人或老師求助，症狀持續超過一個月，就需尋求專業協助。

蘇玉芝認爲，大部分學生都有能力應對變化，家長只需提供一個包容環境，把握放學後、睡前等空餘時間，鼓勵孩子分享和表達感受，家長要表明自己願意幫助和傾聽，「全身聆聽及回應孩子的說話」，切忌說「沒什麼大不了，完全不用擔心」等否定孩子的感受的言詞。如孩子未必能找到壓力的源頭，家長可通過日常觀察，引導孩子辨別壓力來源，與孩子共同面對和解決壓力的源頭。

蘇玉芝分享，有一個小三學生上學時出現與母親的分離焦慮。其後通過觀察和面談，發現母親在這段時間受到家庭某些特別原因影響，導致壓力很大，導致孩子想留在家陪伴母親，不願上學，可見家人的情緒和壓力會直接影響孩子的行爲。

葵涌醫院顧問護師陳潔萍指，很多家長在子女開學時，同樣感到焦慮。曾經有家長因爲兒子考試，緊張到胃痛、面青口唇白等，反映家長精力過於聚焦在孩子身上，甚至與孩子「融爲一體」。她建議，家長可向伴侶、老師或社工傾訴，處理好自己的壓力，盡量不要在孩子面前將壓力表現出來。

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記者：楊佩瑩