  • 29°C
香港時間 : 2023903日 (週日) 23:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林家謙生日派驚喜　宣布10月澳門展全新個唱

娛樂 18:00 2023/09/03

分享：

分享：

熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

林家謙澳門演唱會

今日生日踏入32 歲的林家謙，昨晚凌晨向歌迷派驚喜，宣佈10月6至7日登陸倫敦人綜藝館，預早把10月22日於倫敦只演一場的《L*underground SNEAK PEEK》林家謙倫敦演唱會 ，提早到澳門的倫敦人綜藝館演出，讓不能飛倫敦的歌迷，可以有機會看到。

《L*underground SNEAK PEEK》林家謙澳門演唱會於10月6 & 7日 在澳門倫敦人綜藝館 The Londoner Arena舉行。明早9月4日10am優先發售，9月5日 (星期二) 中午1200金光票務公開發售。

對於家謙突發的生日禮物，歌迷驚喜萬分，紛紛多謝家謙向他們派「壽包」，因為真的很多人因工作飛不到倫敦而又好想睇，不少人留言，希望買到飛接到個壽包啦。

林家謙早前已經暗示明示過，絕非上次Summer Blues 演唱會的延續，會是一個全新Rundown，皆因他覺得要做就要帶新鮮感給自己及歌迷，所以究竟今次於倫敦人最高級的倫敦人綜藝館 The Londoner Arena，他將呈獻一個如何的音樂盛宴給大家。

最新影片

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【去邊啊DO姐】鄭裕玲大讚5位「陪玩」拍檔　Do姐盡力做好未顧及節目收視
18:54 2023/08/28
【去邊啊DO姐】鄭裕玲大讚5位「陪玩」拍檔　Do姐盡力做好未顧及節目收視
【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公考慮偕林家謙開騷　張敬軒確診求醫讚「皇上御醫」有人情味
17:52 2023/06/08
【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公考慮偕林家謙開騷　張敬軒確診求醫讚「皇上御醫」有人情味
【元素大都會】張敬軒指Serrini身型保護力十足　Dr. Leung為軒公口腔檢查
18:31 2023/06/14
【元素大都會】張敬軒指Serrini身型保護力十足　Dr. Leung為軒公口腔檢查

你可能感興趣

【去邊啊DO姐】鄭裕玲大讚5位「陪玩」拍檔　Do姐盡力做好未顧及節目收視
18:54 2023/08/28
【去邊啊DO姐】鄭裕玲大讚5位「陪玩」拍檔　Do姐盡力做好未顧及節目收視
【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公考慮偕林家謙開騷　張敬軒確診求醫讚「皇上御醫」有人情味
17:52 2023/06/08
【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公考慮偕林家謙開騷　張敬軒確診求醫讚「皇上御醫」有人情味
【元素大都會】張敬軒指Serrini身型保護力十足　Dr. Leung為軒公口腔檢查
18:31 2023/06/14
【元素大都會】張敬軒指Serrini身型保護力十足　Dr. Leung為軒公口腔檢查
林家謙 澳門 演唱會

最高瀏覽

【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
16:57 2023/09/01
【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
14:08 2023/09/01
【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民
【颱風消息】天文台明早考慮掛一號波　熱帶氣旋海葵移向廣東至福建一帶
今日 12:02
【颱風消息】天文台明早考慮掛一號波　熱帶氣旋海葵移向廣東至福建一帶