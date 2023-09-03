林家謙生日派驚喜　宣布10月澳門展全新個唱

▲ 林家謙澳門演唱會

今日生日踏入32 歲的林家謙，昨晚凌晨向歌迷派驚喜，宣佈10月6至7日登陸倫敦人綜藝館，預早把10月22日於倫敦只演一場的《L*underground SNEAK PEEK》林家謙倫敦演唱會 ，提早到澳門的倫敦人綜藝館演出，讓不能飛倫敦的歌迷，可以有機會看到。

《L*underground SNEAK PEEK》林家謙澳門演唱會於10月6 & 7日 在澳門倫敦人綜藝館 The Londoner Arena舉行。明早9月4日10am優先發售，9月5日 (星期二) 中午1200金光票務公開發售。

對於家謙突發的生日禮物，歌迷驚喜萬分，紛紛多謝家謙向他們派「壽包」，因為真的很多人因工作飛不到倫敦而又好想睇，不少人留言，希望買到飛接到個壽包啦。

林家謙早前已經暗示明示過，絕非上次Summer Blues 演唱會的延續，會是一個全新Rundown，皆因他覺得要做就要帶新鮮感給自己及歌迷，所以究竟今次於倫敦人最高級的倫敦人綜藝館 The Londoner Arena，他將呈獻一個如何的音樂盛宴給大家。

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