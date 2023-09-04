【東張西望】 受害人母親告上高等法院　為愛女成功控告欺凌者誹謗【有片】

▲ 張女士為愛女成功控告欺凌者誹謗！

日前的一集《東張西望》 講到張女士的女兒在2019年起受到4位男同學言語欺凌，張女士曾向校方投訴，校方懲罰涉事同學後也沒未有令情況改善、後來更向教育局報告事件，亦未得到即時處理，於是張女士決定就事件訴諸法律！

昨晚的一集《東張西望》就講到事件的發展。

【東張西望】女中學生被同學欺凌後患PTSD 母親無奈：學校點解保護做錯事嘅人【有片】

欺凌事件再出現

在4名欺凌者被處罰後，其中兩名欺凌者在2個月後再犯，當時正直疫情，校方又冷處理，張女士出律師信要求兩名同學道歉，以及賠償心理輔導費用。

在校方安排之下，兩位同學在見證下終於道歉。

而張女士的女兒在休學一年後，在2020年9月繼續原校重讀中四，不過，一開學，人身攻擊、言語欺凌行為再出現。

於是，張女士再度聯絡校方，校長安排代訓導主任來回覆張女士，指學校已處理事件，但不需向家長交代。張女士對此感到晴天霹靂。

▲ 張女士的女兒在2019年起受到4位男同學言語欺凌。（影片截圖）

出律師信控告蘇同學

而其中一位欺凌者與其家長立即作出道歉，故張女士只出律師信控告蘇同學，要求他就9月份的行為在校長面前向女兒道歉。

在12月，校長指因停課關係，而無法把信件交予蘇同學，有一位輔導老師更指要求同學向受害人道歉並不是學校的責任。

張女士認為這位老師的言論是不負責任，批評該校教職員價值觀有問題。

▲ 蘇同學接二連三欺凌張女士的女兒。（影片截圖）

向教育局投訴被推翻

張女士後來又向教育局投訴，校方成立小組調查及召開會議討論，不過會上只有校方代表，教育局未有安排代表出席，張女士認為有欠公平。

在2021年8月，張女士獲通知所有投訴都被推翻，校方認為處理手法並無不妥。

張女士又認為校方冤枉她，校方指她因不接受學生的道歉而提出賠償要求，不過她強調此說法跟她在信件上說明的要求不同。

張女士再向教育局提出上訴，得到的回覆是學校維持原判。

▲ 張女士再向教育局提出上訴，得到的回覆是學校維持原判。（影片截圖）

蘇同學家長提出「代道歉」

一再重犯的蘇同學未肯真心道歉，蘇同學的家長更提出由他代為道歉，開出的要求就是不可以讓蘇同學得知，張女士對此一口拒絕。

張女士為了保護女兒而到高等法院控告蘇同學誹謗。

最新影片推介：彭慧中專訪

成功控告欺凌者誹謗

在今年1月，高等法院判決，張女士成功控告蘇同學誹謗，張女士稱：「我哋大家都鬆咗一口氣，終於有人畀蘇同學知道，佢要為佢自己嘅行為負責任，咁另外一方面都第三者同我哋肯定咗蘇同學嘅行為係錯嘅，畀我哋知道我哋咁耐嘅堅持都係值得！」

《東張西望》就張女士認為調查會議的處理手法不公向教育局查詢，局方指：「當教育局獲悉事件後已即時聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進及調查，並向教育局提交相關文件。學校完成調查後，教育局已回覆投訴人，及後沒有收到相關查詢。」而校方則於節目播出時亦未回覆查詢。

▲ 張女士成功控告蘇同學誹謗！（影片截圖）

受害人：對老師呢一種職業改觀

張女士的女兒在考畢DSE後，於今年8月已離開香港、到外地升學，她也向節目剖白自己被欺凌的心路歷程，「經歷呢件事，覺得好痛苦，都好驚訝、傷心學校嘅處理手法，對老師呢一種職業改觀，其實呢4年返學都好辛苦，因為要面對同學，我一方面要驚佢哋戴有色眼鏡睇我，另外一方面就係怕同學嘅冷嘲熱諷。」

她續說：「又好討厭返學，又怕自己嘅學業追唔上，其實我每一日都好大壓力，最開心嗰日就係畢業。」她對家人為她擔心感抱歉，也很感謝他們的諒解。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R