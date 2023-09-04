【開明母親】女生升大學獲贈「入學禮」　驚呼被媽媽開放程度嚇倒

▲ 女大學生升大學被媽媽一句嚇倒，網民盛讚她是一名開明媽媽。

世代轉變，父母的教養方式亦變得愈來愈開明！台灣有即將入讀大學的女生，跟母親閒聊時突然提及「性事」，母親希望女兒學識保護自己，提議讓她安裝避孕器（子宮環）作入學禮物，讓她大感驚訝指「有時會被我媽開放程度嚇倒」。帖文惹來網民大讚其父母開明，「感覺很懂保護女兒」，亦有網民訴苦指父母保守，「（父親）叫我如果發生性行為要跟對方收費」。

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該名女生日前在台灣社交平台Dcard，以「從媽媽那收到出乎意料的入學禮物」為題發文，指她和母親相處模式猶如閨密，不但無所不談，沒有禁忌，甚至連交男友的進度都會如實交代，但仍驚訝指「有時還是會被我媽開放的程度嚇到」。

她稱自己即將入讀大學，近日與媽媽看電視時忽然聊到「性事」，媽媽提醒她要好好保護自己，「不要跟小毅（樓主男友小名）亂搞，不好好避孕就未婚懷孕」，母親更笑稱，「我跟（你）爸爸不想太早當公公婆婆」。

我媽真的是世界最酷的媽媽！

眼看樓主一臉尷尬，媽媽便以女兒的中學同學，因懷孕被迫休學為例，希望她能保護自己，又稱選擇好的對象是人生課題。

帶女兒去安裝避孕器

樓主其後為讓媽媽放心，則交代和男友發生性行為時都有用安全套。媽媽稱，沒反對女兒和現時男友交往，亦深明女兒體質不適合吃避孕藥，還指出安全套不一定有效，可能會在性交期間中脫落或破掉，之後就有機會懷孕；建議女兒安裝避孕器再使用安全套，則能有雙重保護。

媽媽更稱，知道女兒有考慮去外國進修，若安裝避孕器就不用擔心大學期間意外懷孕，故提議「要帶你去裝避孕器嗎？」。樓主最後答應媽媽，亦稱「我也不想大學就當媽」。樓主事後和媽媽到婦科診所，經專業醫生護士分析後，了解和比較不同避孕器再回家商討，稍後亦很快和醫生預約安裝時間。

樓主稱，知道媽媽是知性的新時代女性，但沒料到入讀大學居然會從父母身上收到避孕器作禮物，還可以跟對方聊「性自主」問題，所以難免感到驚訝。

帖文一出引起網民熱議，大批網民大讚其父母開明，「媽媽好開明，還帶去諮詢婦產科醫生，給媽媽教育一個讚」、「感覺很懂保護女兒」；亦有網民稱自己和媽媽都很傳統，「現在資訊愈來愈發達，以後孩子也愈來愈早熟，一直不知道這方面如何引導，這篇真的可以參考」。

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責任編輯：王明芳