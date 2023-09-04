【家居意外】11歲乖仔心急幫晾衫伸手入未停定洗衣機　釀螺旋形骨折臂骨斷三截

▲ 11歲乖仔心急幫晾衫，伸手入未停定洗衣機釀螺旋形骨折，臂骨斷三截。

小心使用洗衣機！一名11歲男童在幫父母洗衣服時，因伸手入未停定的洗衣機滾筒中，造成手臂螺旋形骨折，X光揭臂骨斷開3截的恐怖影像。

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根據内地媒體《九派新聞》報道，湖北武漢一名11歲男童非常乖巧，常幫父母做家務。日前，他在幫父母洗衣服時，見洗衣機剩下1分鐘就洗完，運轉速度也已減慢。因心急想晾衫，男童覺得伸手入洗衣機干預，就能讓洗衣機立即停下，於是便將左手伸入滾筒。

結果，男童左上臂隨即感到劇痛，並變得腫脹，無法活動。父母立刻將其送往當地醫院，X光顯示他左肱骨幹骨折，臂骨被扭成螺旋形，斷開3截。武漢市第四醫院小兒骨科醫生接診時解釋，這是由於洗衣機運作時產生強大的旋轉力造成，男童需做手術復位固定。

另外醫生亦提醒，家長要做好對孩子的安全教育和日常監護，避免孩子因强烈好奇心但缺乏安全和自我防範意識，釀成危險。

同場加映：洗衣機保養法

不當使用洗衣機，除了有機會發生如這次的人身安全意外，還會減低洗衣機的使用壽命，令衣物無法清潔乾淨。網上裝修平台「裝修佬」早前向TOPick分享洗衣機保養法：

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責任編輯：羅嘉欣