【TVB上位小生】何廣沛被爆有新戀情　承認拍拖與女方穩定發展中

TVB新晉小生何廣沛在今年3月被指單方面取消關注朱晨麗，令人揣測二人6年情已逝。

事後他出席活動問到與朱晨麗之間的關係，他直言不論朋友和同事，關係都會有變化，稱「依家係最好嘅決定，對任何人都尊重」。

他再自揭已有一段長時間沒見對方，更以「同事」形容朱晨麗，默認二人已分手。而且當時廣沛表示不會拒絕與朱晨麗合作拍劇，一切順從公司安排，目前以事業為重，不會談戀愛。

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被爆有新歡 女方為公關

言猶在耳，今日（9月4日）何廣沛被傳媒踢爆出有新戀情，指他原來上年已與新歡撻着，並留有蛛絲馬跡見二人愛得甜蜜。

據知，新歡叫Sarah miu，從事公關工作，公關的社交平台叫talens.mgmt，也曾經送禮物給何廣沛，男方也有在網上出帖文為其產品宣傳，但帖文上的說話有些曖昧，似乎是暗裡表白傳情。

而且，二人除了互相Follow社交平台之外，亦打入對方圈子，廣沛Follow了女方的的閨蜜，而女方亦Follow了一系列和何廣沛有關的帳號，如在「食腦」圈內的方紹聰，他們的朋友圈亦得知兩人是一對。

▲ 據知這位是何廣沛的新歡。

融入大家圈子

據爆料者稱去年十一月曾撞破廣沛與女友旅遊，當時TVB正值舉行《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》這個重要節目，不過廣沛沒有出席，亦沒有對外說明原因，但在微博發文的IP地址卻顯示在韓國。

爆料者又指女方養了一隻柴犬，更為柴犬開了一個IG帳號名為 charter.chaitai，廣沛也有關注。

廣沛也曾上傳過和柴犬的合照，去年跨年時他相約訓練班同學一起去爬山，當時廣沛抱著柴犬拍照。

雖然他沒有Tag任何帳號，不過有指其朋友的限時動態上面清晰Tag了女方及柴犬社交帳號，廣沛之前提及過家裡並沒有養寵物，相信這是新歡的寵物。

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承認戀情

另外，廣沛和女方生日接近，兩人雖然沒有上傳同場的相片，但卻在蛋糕上露出馬腳。廣沛在IG上post出一個特別為他訂製的蛋糕，而女方生日大合照上的蛋糕，竟然出奇地相似。

隨後，廣沛接受傳媒訪問承認戀情，並指與對方穩定發展中，又表示因對方是圈外人，望大家給予空間。

而現年35歲的他，曾受訪表示近一年有開始想成家立室的想法，望未來五年可以組織家庭有小朋友。

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