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【網絡熱話】大圍村公廁遍地「金牛」無人執　眼尖網民揭發鈔行竟為「影視銀行」

社會 10:31 2023/09/04

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熱門 颱風蘇拉 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

元朗大圍村公廁一所男廁內遍地「金牛」。（Facebook香港突發事故報料區及討論區）

昨日（3日）一段影片在社交網站上流傳，有網民竟發現元朗大圍村公廁一所男廁內遍地「金牛」，至少數十張1,000港元鈔票佈滿廁所地面甚至尿兜，拍片者更大呼：「緊要呀！遍地黃金呀！」

不過鏡頭拉近後卻發現，原來鈔票的發鈔行竟為「影視銀行（香港）有限公司」，相信是用於拍攝的偽鈔，但其外觀卻幾可亂真。

點擊圖片放大
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翻查資料，《香港法例》第200章《刑事罪行條例》第103條規定，任何人未經金融管理專員書面同意而在任何物質上，以正確或不正確的比例複製任何香港流通紙幣或其任何部分，即屬犯罪。

為防止道具鈔票流出市面，在複製、儲存及完成拍攝後的處理須遵從下列條款，包括道具鈔票的面積必須比真鈔小或大20%以上、製作公司的中英文名稱須顯眼地印在道具鈔票的正面及背面、「Stage Money 道具鈔票」的字眼，須顯眼地列印在道具鈔票的正面及背面的中央、發鈔銀行名稱、商標和「Promises to pay the bearer on demand at its office here 憑票即付」字句及簽名等，須在道具鈔票上刪除。但從影片中的偽鈔可見，似乎並未合乎當局的要求。

影片引起多名網民關注，有人表示：

有冇人話佢知偽造鈔票係犯法嘅

原來有間影視銀行

而家啲人為了打卡可以去到幾盡

肯定唔係真錢，7月陰司紙

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記者：黃穎津

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