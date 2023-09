【網絡熱話】大圍村公廁遍地「金牛」無人執　眼尖網民揭發鈔行竟為「影視銀行」

▲ 元朗大圍村公廁一所男廁內遍地「金牛」。(Facebook香港突發事故報料區及討論區)

昨日(3日)一段影片在社交網站上流傳,有網民竟發現元朗大圍村公廁一所男廁內遍地「金牛」,至少數十張1,000港元鈔票佈滿廁所地面甚至尿兜,拍片者更大呼:「緊要呀!遍地黃金呀!」

不過鏡頭拉近後卻發現,原來鈔票的發鈔行竟為「影視銀行(香港)有限公司」,相信是用於拍攝的偽鈔,但其外觀卻幾可亂真。

翻查資料,《香港法例》第200章《刑事罪行條例》第103條規定,任何人未經金融管理專員書面同意而在任何物質上,以正確或不正確的比例複製任何香港流通紙幣或其任何部分,即屬犯罪。

為防止道具鈔票流出市面,在複製、儲存及完成拍攝後的處理須遵從下列條款,包括道具鈔票的面積必須比真鈔小或大20%以上、製作公司的中英文名稱須顯眼地印在道具鈔票的正面及背面、「Stage Money 道具鈔票」的字眼,須顯眼地列印在道具鈔票的正面及背面的中央、發鈔銀行名稱、商標和「Promises to pay the bearer on demand at its office here 憑票即付」字句及簽名等,須在道具鈔票上刪除。但從影片中的偽鈔可見,似乎並未合乎當局的要求。

影片引起多名網民關注,有人表示:

有冇人話佢知偽造鈔票係犯法嘅

原來有間影視銀行

而家啲人為了打卡可以去到幾盡

肯定唔係真錢,7月陰司紙

記者:黃穎津