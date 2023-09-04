【明星減肥】陳嘉佳化身粉紅芭比示人　細細粒7天內減9公斤有苦自己知

▲ 陳嘉佳（細細粒）以芭比造型示人。

曾為TVB藝人的陳嘉佳（細細粒）近年轉戰內地發展，做直播帶貨狂吸金，因而闖出名堂，肥嘟嘟的身型成為細細粒的標記，高峰期的她曾直迫300磅。

陳嘉佳最近有搞作，她於7日內減去約20磅（9公斤），以Barbie造型示人，化身成迷人Pink Lady！

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陳嘉佳努力減磅

細細粒曾經重達287磅（130公斤），不過她自去年已開始努力Keep Fit。

今年4月，細細粒曾公開其體重，指她當時為218磅（99公斤），可見其努力獲得成果。

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細細粒吐苦水

她近日拍片紀錄自己在7天內激減19.8磅（9公斤），並分享減肥方法。

她透露自己不但多做運動，且維持均衡飲食，坦言減肥過程十分辛苦，「水每天只能喝500毫升，想哭卻哭不出來，水份都沒有了。」她又謂：「這是我人生最後一次減肥，再不成功我便不會再減。」

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化身芭比示人

細細粒減磅後便拍攝廣告片，化身成Barbie的她帶給大家新感覺，更吸引街上途人的目光。

她說：「沒想到快將40歲、200公斤的自己竟能做一次芭比，相信所有女生都可成為自信芭比。」

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