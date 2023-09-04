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【網絡熱話】西貢食海鮮埋單$21574　內地遊客：見到張單唔舒服！

食用安全 12:02 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

西貢食海鮮埋單$21574，內地遊客：見到張單唔舒服！

西貢海鮮吸引不少來港的遊客慕名前來品嚐，但早前有内地遊客在小紅書上傳影片，大呻西貢食海鮮貴，直言見到賬單「我有啲唔係好舒服」！影片曝光後引起大批香港網民的熱議，有人更引用該段影片狠批食店「劏客」，慨嘆香港會因此「玩完」。

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昨日（3日），有香港網民在Facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」發文，他引用早前有内地遊客在小紅書上傳的影片，狠批西貢食海鮮「宰割遊客」。

數月前，該名内地遊客與朋友一行11人前往西貢食海鮮，因自認「為食」，因此沒有點店家的套餐，而是在店前的魚缸親自挑選游水海鮮享用。從影片中可見，他們一行人共品嚐了10款海鮮、小菜及酒水，最後埋單一共$21,574，讓她驚呼，「我有啲唔係好舒服」！

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當時該段影片在小紅書就引起了不少討論，有香港網民留言認為不算貴，不過亦有不少內地網民因此覺得「香港海鲜坑」。而引用該影片發帖的網民更形容，「超出我想像空間，西貢食海鮮原來可以貴到咁」，並狠批「香港旅遊業唔怪之得每況愈下」、「一傳十十傳百，香港真係玩完」。

睇見啲同胞咁樣被宰割，很難受。

帖文發出後引起大量網民討論，有網民認同樓主的講法，「香港消費生態荒謬，已是不爭的事實」、「依家明點解咁多人情愿返去深圳消費未！」對此，有不少網民反駁，指單單是一枝中國酒已經要$4,500，有大量酒水消費、海鮮份量也不少，認為價錢合理，「咁多酒水，其實呢個價正常吖，唔知你發乜嘢牢騷？」、「4500中國酒同8452海鮮（11例）係乜嘢先？11個人飲27個椰青喎！」、「差唔多啦，2000零蚊一個唔算太貴喎，係叫酒一定貴啦」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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