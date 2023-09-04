【成功上樓】告別$4700租90呎劏房日子　新來港婦花12萬裝修230呎公屋

▲ 一名廣東新移民婦，終於告別了劏房，更不惜花12萬自己裝修間公屋。

「得公屋得天下」！有新來港婦人日前接受小紅書的博主訪問，公開自己粉嶺皇后山邨的230呎公屋單位，她表示上樓後花了12萬元重新裝修，月租只需1,450元，廚房更可以企到兩個人，相對之前以4,700元租90呎劏房，她大讚這間公屋「最滿意了！」。

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該名來自廣東的新移民婦早前接受小紅書博主訪問，入屋介紹重新裝修的粉嶺皇后山邨的230呎公屋單位，影片以「香港月租1450元的房子，你們覺得怎麼樣？」作標題，片長有1分58秒。

她帶博主來到位於粉嶺皇后山邨，介紹大樓有40層高，每層有32個單位，她一家三口的單位是一個230平方呎的開放式單位，她憶述收樓時單位是個清水樓，要重新裝修，

拿到房子的時候，就是一個「毛坯房」（清水樓），全部都是自己裝修的，大概是12萬元左右。

少婦以玻璃敝門分隔客廳與主臥室，因此陽光能射入來，看上去令整間屋更通透，而睡床靠著望山景的窗口，景外全是綠油油的山景，令人心廣神怡，她

我很喜歡這個山景，我們睡覺就會看一下山景，就會覺得壓力沒有這麼大。

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博主最欣賞女兒約32平方呎的房間，大讚「是最漂亮的」，少婦為女兒打造私人空間，上床下書桌，還有一個衣櫃，非常實用。接著，她帶博主走進廚房，內裡放了洗衣機及雙爐頭的煮食爐，她形容廚房大到「做飯的話就可以站兩個人，不會覺得很擁擠」，玄關則放有雪櫃，但雪櫃內沒有太多食物和飲料，「因為我們樓下就是超市，很方便」。至於洗手間則用一個浴簾隔開，有企缸和座廁，「我覺得夠用了」。

少婦表示自己是全職媽媽，之前有租過劏房，面積8平方米(約90呎)，月租4,700元，能夠告別劏房的日子，所以現在這個家令她「最滿意了！」

博主讚給少婦很優秀，「在香港工作生活壓力確實很大，小姐姐心態超級樂觀，而且把家里布置的很溫馨乾淨」，而影片也掀起熱議，網民紛紛留言，「21平方？我以前租過一個40左右平方的小房間只有一個內衛連廚房都沒有我都覺得稍微有一點點的擠」、「21平米，還沒有我客廳大，三口人，無法想像她還挺開心」、「21平是全部嗎，我感覺就一開始那個床加客廳21平，但是後面的那幾個房間加起來感覺不止我家就有一個小房間10平，乘2的話絕對放不下這麼多東西」。

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責任編輯︰王明芳