【驚爆情史】Coffee糖妹火雞姐突變「車女郎」　劉馬車聲稱與林芊妤為「地下情人」

繼宅男女神鄧月平突然被網絡紅人「劉馬車」劉駿軒隔空示愛，自爆曾經相戀。近日劉馬車又在社交平台「爆料」，聲稱與由藝人轉型為KOL的林芊妤（Coffee）是「長期炮友」發展地下情。

另外，又自稱曾與「火雞姐」丁可欣相戀，更指糖妹（黃山怡）才是自己的真愛等，弄得一地花生，不過一切似是他自己「幻想」。

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突爆「地下情」

劉馬車日前上載一張與Coffee人型紙板的合照，突然宣布將「情侶檔」合作，更高調大爆二人為「長期炮友」，發展地下情：「黎緊馬車會同Coffee情侶檔合作，請大家多多支持！（其實馬車一直都同Coffee有發展地下情，而且馬車同Coffee係長期炮友，大家千祈唔好話俾Coffee老公知！）😘💕」

帖文一出即引來大批網民湧入食花生，連Coffee本尊也親自到劉馬車的IG帖文留言回覆：

係咪真係有人會信😂？

點解亂噏都可以咁多人有反應

睇嚟大家打風都好悶🙈

不過睇完大家嘅留言我就安心啦

證明大家都係理性既😂😂😂😂

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鼓勵女性遇騷擾不應退縮

昨日（9月3日）Coffee在個人IG限時動態，貼出一張與劉馬車的對話截圖，對方曾於上周五私訊她並邀請合作，揚言「我哋之間共創最大的價值」，不過Coffee未有回覆對方。

她寫道：

其實係咪我之前無應佢，跟住佢就開始作故仔？成件事好匪夷所思，佢想博取我嘅留意係為乜嘢？關注度？咁我畀你啦。但我真係無興趣合作，啱啱放完假返嚟好忙。

▲ （IG圖片）

其後有網民向Coffee表示，亦曾被劉馬車多次騷擾。曾發起「30days of leggings」對抗網路欺凌捍衛女生穿衣自由的Coffee，回應該名網民：「點解要驚佢？你愈驚佢愈會搵你麻煩。」、「唔需要Powerful都可以自己保護自己㗎。」

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Coffee更鼓勵大家遇到騷擾經歷不應該退縮：「每個人都必須擁有保護自己嘅能力，如果遇到俾人Bully或騷擾嘅時候，如果只係驚同不停退縮，換來嘅只會係對方得逞同喜悅感，以及用更過分嘅方法去對付你。如果連保護同維護自己嘅膽量都冇，又點能夠保護自己身邊嘅人呢？」

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