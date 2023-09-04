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【圈中好爸】關禮傑富貴豪宅意外曝光　型佬千萬身家歸老婆管

娛樂 13:48 2023/09/04

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

關禮傑豪宅曝光！

現年61歲的關禮傑是娛圈型佬外，更是娛圈中的一位好爸爸，他支持女兒關楓馨（Fabienne）參選港姐，又會父女檔拍攝節目，擁有令人羨慕的好感情！

日前，Fabienne在社交網上載一段問爸爸問題的片段，意外令複式洋房的內貌曝光！

【同屋企人去旅行】關楓馨首次單獨與爸爸出遊　關禮傑分享心底話女兒感動爆喊

關禮傑豪宅曝光

在45秒的短片中，關楓馨指自己走到客廳向爸爸問問題，他問爸爸如不做演員會選甚麼職業，當他回答到其中一個答案是消防員時說：「因為爺爺做做……消防員」，之後他又答會從事銀行業，因為有冷氣會舒服點，關楓馨又搞笑指其實很多工作的場所也有冷氣。

在片中，關禮傑身處的巨大客廳放有L型梳化，並配上歐陸田園風設計，十分寫意。

從Fabienne上載的家居照所見，家中可放巨型聖誕樹，又有大量空間讓兩隻大狗走動，環境相當寬敞！

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關禮傑身家歸老婆管

關禮傑在1990年與任職航空公司的梁安娜（Anna）結婚，婚後育有兩名女兒，一家四口曾於2021年一同亮相《思家大戰》。

有指關禮傑在香港擁有兩個物業，總值有2000多萬元，全都歸老婆名下。而百萬座駕也是寫老婆的名字，十分寵妻！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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