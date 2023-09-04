【醒腦之選】麥當勞今晚6時起停售咖啡　5款咖啡以外醒腦提神之選

▲ 麥當勞今晚6時起停售咖啡。

麥當勞今日（4日）宣布，今晚6時起暫停供應咖啡，停售包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡。消息一出引來網民熱議，有人留言查詢：「點解要停咖啡」、「有冇人知咩原因冇coffee?」有人就表示：「還我即磨咖啡」、「啱啱睇到，今日整個杯大啡先」亦有人問：「係唔係全部轉晒做McCafé?」預計今天將引發一波飲咖啡熱潮。

▲ （圖片來源：麥當勞Facebook）

據麥當勞官網顯示，「優質即磨咖啡」及「優質濃香咖啡」目前仍在網上有售，其中「優質即磨咖啡」（每食用份量）一杯能量為84千卡、蛋白質4.5克、總脂肪為3.9克、糖為7克、碳水化合物是7.4克；而「優質濃香咖啡」（每食用份量）的成分則比較簡單，只有3千卡能量，以及5毫克鈉。

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咖啡已是不少打工仔的每日提神之選，但其實除了咖啡之外，有營養師亦曾分享其他醒腦提神之選，不妨參考更多。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）曾向TOPick分享了一些可以替代咖啡的早餐飲品，美味且有助提神，對身體也不會造成負擔。

1. 暖/凍檸檬水

檸檬含有豐富維他命C，一種天然高效抗氧化劑，可以延緩衰老，有美白功效，更可以促進體內膠原蛋白增生，具美肌作用；同時亦可增強抵抗力。

工作壓力大、情緒緊張的時候，身體會大量製造腎上腺數，這個過程中會大量消耗維他命C，飲檸檬水可以補充身體所需，而不加糖的檸檬水熱量非常低，不會致肥。Kathy提醒，檸檬水不要熱飲，因熱水會破壞檸檬中的維他命C，對身體的正面效果大大降低。

2. 暖/凍檸檬茶

如果是非常倚賴咖啡提神的朋友，可以選擇暖/凍檸檬茶。檸檬茶的咖啡因含量比較低，有助舒緩突然停止飲用咖啡而引致的不適，例如頭痛頭暈、沒精打采的狀態，繼而讓身體慢慢地擺脫對咖啡因的依賴。

3. 水果脫脂奶昔

至於嗜甜的朋友，Kathy推介水果脫脂奶昔，例如香蕉、士多啤梨及藍莓等等，水果含有天然果糖，無需添加額外糖分。

她舉例，只需半隻新鮮香蕉，加入半杯脫脂牛奶，使用攪拌機打成香蕉奶昔，便可享用。香蕉經人體消化後會迅速轉化為葡萄糖，為上班族提供所需的能量，而且具飽腹感，含有豐富膳食纖維，可以促進腸道蠕動，更可以平衡體內鉀鈉水平，有助調節血壓，維持身體健康。

4. 蔘茶

蔘茶不含脂肪，不會致肥，用人蔘片沖熱水即成，更具有提高神經系統活動能力，可改善疲勞。早上飲一杯可提升集中力，幫助應付繁忙工作。

5. 綠茶

新鮮綠茶質具有抗氧化功效和降低膽固醇的作用，有助保持身體健康。對於想要減少咖啡因攝取量的人而言，綠茶含有少量咖啡因，可以幫助他們慢慢減低對咖啡因的依賴。

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責任編輯：羅嘉欣