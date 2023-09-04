【漂髮風險】22歲女漂髮頭皮遭灼傷　4日後傷口呈紫黑色潰爛壞死

▲ 22歲女漂髮頭皮遭灼傷，4日後傷口呈紫黑色潰爛壞死。

漂染頭髮若出現不適，務必立即求醫！日前，一名22歲女子在漂髮途中，感到頭皮灼熱劇痛，4日後傷口竟呈紫黑色潰瘍化膿。醫生表示，她前往求醫已太晚，頭皮已壞死須住院剃光頭。

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根據越南媒體報道，越南河內22歲女子N.T.M為慶祝大學畢業，而到髮型屋漂染頭髮，轉換新形象。但當髮型師將漂水塗抹在女子頭髮上後，女子即時感到頭皮如火燒般刺痛。雖然髮型師已馬上幫她處理灼傷患處，但情況並無緩解，女子仍持續感到刺痛。

4日後傷口呈紫黑色頭皮壞死

由於傷口沒有出現好轉，女子在4日後求醫。當地皮膚科醫院美容整形與康復科主任阮洪山（Nguyễn Hồng Sơn）醫生表示，該名患者在趕抵醫院前，雖然有經髮型師處理過傷口，但燒傷情況沒有被解決。她最終因頭部傷口潰爛、滲膿而入院，傷口中間廣泛壞死，呈紫黑色。

阮洪山引述患者表示，髮型師在過程中不僅使用了漂水，還使用了加熱美髮器材，因此她同時遭受了化學灼傷和熱燒傷。加上她入院太晚，傷勢嚴重，所以必須剃光頭，切除並清理頭頂的壞死組織。

最終，為了讓傷口盡快癒合，醫生必須從女子身體其他部位取皮膚，移植到頭頂。患者必須接受多次手術，承擔昂貴費用及耗時許久，才能長回原本的長髮。

漂染髮劑超過濃度極限增灼傷風險

阮洪山醫生續指，如今白金色等明亮色調的髮型時尚吸引很多人嘗試，但這種髮色需要用漂水漂白頭髮。若塗抹得太靠近髮際線，導致化學物質粘在頭皮上，就容易令頭皮因接觸鹼和強氧化劑而灼傷。

有些髮型師為了效率，沒有在正確的時間和化學濃度下為顧客多次漂白頭髮，使用濃度超過極限的漂白劑。這不但使頭髮變得脆弱、粗糙容易斷裂，加上有加熱美髮器的使用，令頭皮受到更大的傷害，造成極高化學灼傷、熱燒傷的風險。

另外，醫生還警告，漂染髮劑中的某些化學物質具有劇毒，沾到皮膚上或濺到眼睛裡都會危害身體。中毒症狀可包括腹瀉、腹痛、呼吸困難、言語不清、低血壓、站立不穩、吞嚥時喉嚨灼痛，或濺入眼睛時灼痛。他建議頭髮乾燥、脆弱、稀疏、易斷的人不要嘗試漂髮。若在漂髮過程中感覺不適，應立即前往最近的醫療機構或皮膚科求醫。

而本港醫生伍文輝也曾告誡同樣問題，表示漂髮會用到雙氧水（Hydrogen peroxide），市面上的雙氧水又分3度、6度、9度、12度。當雙氧水成份超過9度，對頭髮和頭皮已有一定的傷害。而用完漂水，再加上用風機吹乾等「加熱」步驟，對皮膚的傷害會更大。若造成灼傷，往往是不可逆轉的。康復後，皮膚結疤後就長不出頭髮。但不管漂髮用的度數是多少，都會傷害皮膚及頭髮，建議市民在家中自行染髮時，漂水濃度盡量不要超過6度；去髮型屋亦建議不要用超過9度，並在漂髮前先咨詢髮型師。

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責任編輯：羅嘉欣