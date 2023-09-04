【網絡熱話】内地生斥香港租樓如交「 智商稅」 3個原因轉租深圳：好方便

不少内地生選擇來港讀大學擴闊視野，故需租樓住，但有一名内地網民近日在網上分享，直斥在香港租樓如交「

智商稅」，又稱在香港租屋受各種欺負，包括因一事被業主扣按金，最終轉租深圳，引起不少內地生共鳴。

影片推介：

該名來港讀書的內地生近日在小紅書發帖，以「香港租房就是智商税」為題，分享自己在香港租樓的體驗，該名網民批評香港租屋對學生不太友好，「各種被欺負，寄人籬下」，「也有可能是我碰到的房東不太友好吧。」

樓主稱，在香港租樓，「（租金）從季付變半年付、（再）變年付，且兩個月的押金別想著能全數退回」，全因其按金被業主扣了$2500，「說浴室瓷磚換了修要2500元，但網上隨便問一家才1500元。我說給他聯繫方式，他不同意就要扣2500元。」

由於租屋經驗不愉快，樓主心灰下轉租深圳福田，並指去較遠的香港大學（HKU）也只不過是花大約1.5小時，若去中大（CU）、理大（Poly U）和城大（City U）就更方便。樓主更在文末稱，「幸好再也不用在香港租房啦」。

帖文一出引起網民熱議，不少在港內地生紛紛支持，稱轉租深圳後，就無需再於香港「捱貴租」；也有網民稱過關人多，建議樓主可住酒店，不過樓主稱，現在住酒店很貴，且其早上7、8時從深圳回港，過關時人還少。

責任編輯：王明芳