【輸入外勞】26工種今起容許申請外勞　酒店業強調長遠須增本地勞動人口

▲ 酒店業人手短缺。（陳靜儀攝）

勞工處「補充勞工優化計劃」今日（4日）起接受申請，容許26個工種輸入外勞，涵蓋接待員、收銀員、初級廚師及售貨員等。零售界及酒店業指，行內分別欠缺最少3萬及9,000人手，急須輸入外勞填補職位空缺，強調輸入外勞僅可暫時紓緩本地勞動人口不足，長遠需要提高生育率及吸引更多人才來港工作。

批發及零售界立法會議員邵家輝在電台節目透露，零售業仍欠缺一成多從業員，約3、4萬人，前線、倉務員及文員等崗位都有空缺，業界希望透過計劃補充足夠的人力資源。

他表示，申請程序縮減至3個月，亦容許僱主安排外勞在內地住宿，相信對不少僱主具有吸引力，但最終要視乎申請程度是否簡單和暢順，僱主才會決定是否申請外勞，相信勞工處會把好關。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉形容，業界嚴重缺乏人手，最少欠缺9,000人，主要涉及房務員、餐飲侍應及前台接待員3個工種，人手不足導致不少酒店無法開放所有房間供旅客預訂。業界預計，由於聘請外勞的成本較本地人高，初步申請2,000名外勞，3個工種各佔3成多。

徐英偉指，目前業界仍未決定輸入勞工的住宿安排，但認為容許外勞在內地居住，靈活性較大，但目前本港經濟前景不明朗，規模較細的酒店或對申請外勞採取觀望的態度。他強調，輸入外勞只是解決本地勞動人口不足的中期方案，不能長遠解決本港出生率下降及勞動人口減少等結構性問題，希望政府推出其他人口政策或吸引人才方案。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜