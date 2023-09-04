【正能量】劉雲傑慨歎做漫畫家太消耗生命　寄語年輕人勿因偏見走錯方向

▲ 劉雲傑畢業於香港專業教育學院設計系，1985年踏足漫畫界，曾任《怪異集》助理，1988年成為漫畫主筆，著名作品有《百分百感覺》、《迷男》等。（圖片︰湯致遠攝）

上月底，香港漫畫家劉雲傑出席「數碼娛樂領袖論壇」，以創作人身份談AI如何步步進逼……對筆者而言，這些很遠，不如直接問他看完《入樽》電影版有否技癢，不是說科技進步了，那理應能改善或改進港漫步向停滯不前的境況吧！

年初《The First Slam Dunk》（《男兒當入樽》動畫電影）在港上映（現仍在北美上映中），至今在日本超過144億日圓票房，全球勁收 2.6 億美元，在港亦錄得逾 4,000 萬港元票房，更掀起一股 90 年代懷舊熱，不期然問問眼前這位憑創作《百分百感覺》，成為一代香港重要漫畫家之一的劉雲傑，看《入樽》時有否技癢之感？

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「又沒有！反而之前去法國，看人家漫畫節、店舖或周邊衍生產品時，才燃起再執筆畫畫的心！」

日本視漫畫崇高藝術

誠然，問題的原意是，由劉雲傑所創作的《百分百感覺》何嘗不是一代流行產物，千禧年代前後曾衍生不少電影、網劇等主流「副產品」，成為很多港人成長的重要回憶證物。隨着科技日新月異，如AI技術可把自己所想的完美實行，理應不難，像《The First Slam Dunk》全由創作者井上雄彥親自監督一樣。

▲ 那些年拍了好幾個版本《百分百感覺》 ，劉雲傑認定陳曉東最接近Jerry的性格，「初認識陳曉東時，他的性格就是這樣，現在當然不是啦～」。（圖片:電影《百分百感覺》畫面、美亞娛樂）

他續說：「做漫畫家要花很多心機和燒時間，而要達到井上那種要求，可以話是消耗生命，他也要停漫畫工作兩年，全神貫注才可完成！」

「無論文化背景抑或資源，香港不可相提並論。漫畫在日本視作為一門藝術，一來好賺到錢，二來地位好崇高！而像日漫界眾人的偶像千葉徹彌（曾出任日本漫畫家協會理事長、作品有《鐵拳浪子》），到現在84歲仍然繼續作畫，可看得出他們對這門藝術的尊重。」

▲ 動漫海濱樂園第二期開幕，他亦盛裝出席為自己創作的經典漫畫人物Cherie站台。（圖片︰被訪者提供）

港漫的斷層

那麼作為粵港澳大灣區動漫文化協會副秘書長的劉雲傑，又如何看待港漫的發展？正如他曾效力、也曾把港漫發揚光大的文化傳信，近年也主攻日漫，反而少了投資新晉港漫畫家或新作，其網站的旗下品牌仍只有《小流氓》、《龍虎門》、《中華英雄》、《如來神掌》和《百分百感覺》。

「在《百》後，轉了好多個老闆，至少換了6、7個，你可以想像一朝天子一朝臣，更何況很多都非出版出身，只視IPO為財技，好正常地發展成這種模式，可當作上市公司的商業策略。不過跟推廣本地漫畫文化沒關，所以是非常可惜，因而製造了斷層。」

單手不能拍響，他坦言也跟港人的特性、地理環境和市場等有莫大關係，而作為漫畫家之一也需要檢討，沒有前瞻性和多元題材的概念。

▲ 在創作《百分百感覺》時，劉雲傑坦言「許樂」是所有少男漫畫迷的投射對象。（圖片︰被訪者提供）

「一開關我便立即飛到法國看安古蘭國際漫畫節，以為疫情期間整個市場會跌了吧？因為日本書少了很多，但法國沒有，更比5、6年前多了，種類有增無減，就連比較藝術性漫畫都仍然可以生存。」

這令不少港漫迷唏噓的，畢竟漫畫界的「星光大道」不能只不斷回味20年前的作品吧？

對開校意興闌珊

劉雲傑不是沒有力挽狂瀾的，一有港漫活動舉行，他有空定必出席；也上過電視（J2兒童節目《猩猩補習班》）教畫畫，開畫室傳承初心，卻因一次合作而碰了一鼻子灰。

「大概已開設一個完備的畫室（約2014年），本身有一個很周全的計劃和系統，開頭做得不錯，後來跟拍檔意見不合，無奈要結業，所以對開校教畫是意興闌珊，不知如何再沒有動力！」

這些年來，他也收過不少業餘漫畫迷的自薦作品，多不勝數，其實啟迪之心他仍有的。「有時會被他們從不間斷的熱誠所感動，所以也有興趣教班，但不會是學校那種規模，小班教學教一些基礎、構圖或分鏡等還可。」

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只是筆者狐疑，眼看近年AI生成圖片大流行，當上完基礎班後，發現被科技大幅拋離又如何面對是好呢？

「現在大家一窩風放大AI影響力，有否想過往後要怎樣發展？是否甚麼都不用學，學校也不用返呢？不，大可視AI為近代一場重要革命，其影響仍前所未見，只可說每次革命都會血流成河。但人人或AI都能做到的，本身就沒有價值。所以，基礎令技術更得心應手，也能提升創造力。而AI欠缺的，也是我們能做到的，是作品出來的溫度。」

從根源保護

他以最近一幅iPad畫為例，即使本身愛油畫風格，因容易弄污雙手，他也甚少畫。某天眼見Apple Pencil功能愈趨完善，於是放下成見膽粗粗試用，一畫便畫了好幾幅。

「以前覺得好蠢、好鈍、好慢，所以堅持不用，但現在出來效果好接近，相信遲早一個按鈕就可取替！但是否意味不再需要技術人員，不再上學呢？」

▲ 這是他用iPad畫的第三幅「油畫」作品。（圖片︰被訪者提供）

他續說一切萬變不離其宗，由根本開始保護，大家別太擔心「落後」而忽略長遠的部署。「真正有助AI、漫畫或產業發展，是靠完善的法律、配套、策略去規管和配合。就像電子書出現時，如何好好利用版權和法律作出長遠正面影響呢！」

最後問他怎樣寄語新一代？

他語重深長：「你有興趣的事，不用理會前途或前景。美術是一種修養，培養觀察力和洞察力，只要持續進修心態，把它變成為自己工具，結果都是好的。記住較優秀的作品，源自創意、溫度、靈感和創造力。還有，要open一點，要有閱讀習慣，也不要狹隘，若不好容易被往後亦真亦假世界矇騙你。而最慘是因偏見而走錯了方向，行太多冤枉路。」

記者︰黃鑑江